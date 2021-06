Un investisseur de premier plan met en garde contre une « manipulation massive du marché »

La frénésie commerciale alimentée par Reddit devient incontrôlable, selon le meilleur conseiller en investissement du pays.

Ric Edelman, le conseiller en investissement enregistré n°1 aux États-Unis et fondateur d’Edelman Financial Engines, a déclaré lundi qu’il était « très préoccupé » par ce qu’il considère comme un vaste « système de pompage et de vidage » qui bouleverse les marchés.

« Cette fête va se terminer », a déclaré Edelman lundi sur « ETF Edge » de CNBC. « Il doit y avoir des fondamentaux. Il doit y avoir une base économique solide pour que la tarification soit ce qu’elle est. »

Au fur et à mesure que « la démocratisation et la démonétisation de Wall Street » progressent, l’achat d’actions sur la base de caractéristiques fondamentales telles que les flux de trésorerie, la gestion et le retour sur investissement passe au second plan, a déclaré Edelman.

Au lieu de cela, des influenceurs tels qu’Elon Musk et Mark Cuban sont au premier plan, tweetant sur les investissements qui peuvent monter en flèche et amener les investisseurs particuliers à acheter au plus haut, a-t-il déclaré.

« Je pense que nous assistons à une manipulation massive du marché », a déclaré Edelman. « Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’ils font et cela va très mal se terminer et beaucoup de gens vont être vraiment blessés. »

Dans le domaine de la crypto-monnaie, une partie de la solution est l’éducation, a déclaré Edelman. Il prévoit de quitter son poste dans son entreprise homonyme plus tard cette année pour développer d’autres projets, notamment le RIA Digital Assets Council, une organisation qu’il a fondée pour enseigner aux conseillers financiers les crypto-monnaies et la blockchain.

« En éduquant les gens à comprendre comment cela fonctionne, à la fois la technologie et les opportunités d’investissement, c’est ainsi que nous permettrons aux gens de se protéger contre l’idiotie que nous voyons omniprésente sur le marché en ce moment », a-t-il déclaré.

Bien que la réglementation soit probablement loin, le marché pourrait éventuellement se corriger, a déclaré Jan van Eck, PDG de Van Eck Associates, dans la même interview « ETF Edge ».

« Je pense qu’à long terme, le marché résoudra ce problème », a déclaré van Eck, dont la société a lancé l’ETF VanEck Vectors Social Sentiment (BUZZ) en mars pour tirer parti de la montée en puissance du trading dynamique.

BUZZ est en hausse de plus de 12% depuis ses débuts. Ses principaux avoirs sont Virgin Galactic, Nvidia, Palantir, Tesla et Apple.

« Toutes les nouvelles technologies, du chemin de fer aux voitures et tout, ont attiré une tonne de capitaux spéculatifs et les prix sont montés trop haut, mais cela a attiré l’activité commerciale vers un espace qui avait beaucoup de promesses technologiques et finalement un impact énorme, un un impact positif sur la société », a déclaré van Eck.

Même si les investissements spéculatifs d’aujourd’hui suivent le même chemin, cela ne profitera pas nécessairement aux investisseurs individuels, a déclaré Edelman.

« C’est excellent pour l’économie. C’est excellent pour la société et l’humanité. Ce n’est pas nécessairement bon pour l’investisseur individuel qui a acheté haut et vendu bas », a déclaré Edelman. « Donc, vous devez vous protéger au sein de cette opportunité, au sein de cet écosystème, afin que vous en profitiez personnellement et pas seulement en contribuant au profit de la société. »

Les représentants de Musk et de Cuban n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs du câble hors réseau de « Shark Tank », qui présente Mark Cuban en tant que panéliste.

Avertissement