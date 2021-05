Un investisseur activiste pourrait exhorter Duke Energy à «  revenir aux sources  »

Affaires: Duke opère comme une société d’énergie aux États-Unis qui est le produit d’une fusion avec Cinergy en 2006; une fusion avec Progress Energy en 2012; et l’acquisition de Piedmont Natural Gas en 2016. Elle opère dans trois segments: les services publics d’électricité et les infrastructures, les services publics et les infrastructures de gaz et les énergies renouvelables commerciales. Le secteur Services publics et infrastructures électriques produit, transporte, distribue et vend de l’électricité dans les Carolines, la Floride et le Midwest; et utilise le charbon, l’hydroélectricité, le gaz naturel, le pétrole, les sources renouvelables et le combustible nucléaire pour produire de l’électricité. Elle se livre également à la vente en gros d’électricité aux municipalités, aux coopératives d’électricité et aux entités de service de charge. Le secteur Services publics et infrastructures de gaz distribue du gaz naturel aux clients résidentiels, commerciaux, industriels et de production d’électricité; et possède, exploite et investit dans des installations de transport par pipeline et de stockage de gaz naturel. Le secteur des énergies renouvelables commerciales acquiert, possède, développe, construit et exploite des projets de production d’énergie renouvelable éolienne et solaire, y compris des services d’énergie renouvelable non réglementés et de stockage d’énergie pour les services publics, les coopératives électriques, les municipalités et les clients commerciaux et industriels.

Commentaire de l’activiste: Elliott est un fonds spéculatif de plus de 40 milliards de dollars doté d’énormes ressources pour analyser les investissements potentiels. Leur équipe comprend des analystes de sociétés de capital-investissement technologiques de premier plan, des ingénieurs, des partenaires d’exploitation – d’anciens PDG de la technologie et des directeurs de l’exploitation. Lors de l’évaluation d’un investissement, ils embauchent également des consultants spécialisés et en gestion générale, des analystes de coûts experts et des spécialistes de l’industrie. Ils surveillent souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir et ont une vaste écurie de candidats impressionnants au conseil d’administration. Bien qu’Elliott soit connu pour son activisme dans le secteur de la technologie, ils ont été des militants couronnés de succès dans de nombreux secteurs, y compris les services publics. Ces dernières années, Elliott s’est engagé avec un certain nombre d’entreprises dans ce domaine: Sempra Energy, NRG Energy, FirstEnergy, DTE Energy et Evergy, pour n’en nommer que quelques-unes. Dans certaines de ces situations, Elliott a appelé à une myriade de changements stratégiques et opérationnels allant des réductions de coûts aux retombées et a opté pour des sièges au conseil d’administration dans la plupart des cas. Un thème commun à de nombreuses campagnes d’Elliott est « revenir à vos bases ».

L’activité géographique de Duke est répartie entre les Carolines, la Floride et l’Indiana, qui représentent respectivement 60%, 25% et 15% de la base tarifaire de l’entreprise. La société se concentre plus de 90% de son temps sur les Carolines et les actifs précieux de l’Indiana et de la Floride ont tendance à être sous-gérés. Ce sont des actifs précieux dans les zones à forte croissance avec des opportunités de réduire les coûts et de réaliser des investissements supplémentaires.

En conséquence, la société se négocie avec une décote par rapport à ses pairs – l’indice Regulated Utilities se négocie à 19 fois les bénéfices, NextEra se négocie à 26 fois les bénéfices et la société se négocie à 18 fois les bénéfices. Ce n’est pas le reflet de ses atouts, mais de la gestion de ses actifs. Les Carolines devraient se négocier à environ 19 fois la moyenne de l’industrie, mais en janvier 2021, la société a vendu 20% de ses activités dans l’Indiana pour 22 fois ses bénéfices, et la Floride devrait être encore plus précieuse que cela.

La direction doit redéployer sa concentration, optimiser ses opérations, réduire ses coûts et mieux servir ses clients afin que la vraie valeur de ses actifs se reflète dans le cours de son action. S’ils ne peuvent pas le faire, il existe des moyens stratégiques de reconnaître la valeur grâce aux retombées et aux ventes. Après tout, il n’y a aucune raison pour que les services publics non contigus appartiennent à la même entreprise.

Elliott n’a pas encore publié de lettres ou de présentations sur la société, mais sur la base des investissements passés dans ce domaine et du niveau d’engagement, nous prévoyons qu’ils ont un investissement de 1 milliard de dollars + dans Duke. Avec la réunion annuelle qui vient de s’écouler, les nominations d’administrateurs pour l’année prochaine ne sont pas dues avant janvier 2022, la direction a donc le temps de faire ses preuves. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce qu’Elliott reste tranquillement assis pendant cette période. Nous attendons d’eux qu’ils deviennent des actionnaires vocaux et engagés, faisant pression sur la direction pour qu’elle crée de la valeur. Le bon plan pourrait créer des dizaines de milliards de dollars de valeur pour les actionnaires.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.