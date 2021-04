Commentaire de l’activiste: Legion est un investisseur activiste dont les partenaires sont Chris Kiper, anciennement du Shamrock Activist Value Fund, et Ted White, anciennement du fonds militant européen Knight Vinke. La Légion préfère faire son travail d’activiste dans les coulisses en recourant à un combat par procuration si les discussions à l’amiable ne se passent pas bien. Ils ont une expérience significative avec les entreprises de vente au détail.

La Légion a envoyé une lettre à la société proposant la candidature d’une liste des sept candidats administrateurs suivants à l’élection au conseil d’administration de huit personnes de la société lors de l’assemblée annuelle 2021: (i) Marjorie L.Bowen, un investisseur privé et ancien membre du conseil d’administration de Genesco avec un 20 ans de carrière en banque d’investissement chez Houlihan Lokey; (ii) Thomas M. Kibarian, conseiller indépendant auprès de sociétés de capital-investissement qui investissent dans des entreprises de détail et de vente en gros à moyenne capitalisation et ancien PDG de Garden Ridge (n / k / a At Home Group Inc. (HOME)), a home détaillant de décoration; (iii) Margenett Moore-Roberts, directrice de l’inclusion et de la diversité chez IPG DXTRA, un collectif mondial de services de marketing et de marques d’agence et une division de The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG); (iv) Dawn H. Robertson, PDG d’On Campus Marketing, LLC, un site Web de commerce électronique de premier plan pour les étudiants et leurs familles; (v) Patricia M. Ross, ancienne conseillère exécutive chez Apple, Inc. (AAPL); (vi) Georgina L. Russell, ancienne gestionnaire de portefeuille chez Willett Advisors, LLC, une société de gestion de placements et (vii) Hobart P. Sichel, ancien CMO et EVP de Burlington Stores, Inc. (BURL), un département national à prix réduit détaillant en magasin.

Legion avait précédemment déposé un 13D sur la société le 16 janvier 2018, et leur thèse était que la société devrait monétiser certains segments commerciaux et rembourser le capital aux actionnaires. Le 25 avril 2018, Legion et la société ont conclu un accord de coopération en vertu duquel la société a ajouté deux nouveaux administrateurs: Marjorie L. Bowen et Joshua E. Schechter au conseil. Le 14 décembre 2018, la société a annoncé la vente de Lids Sports Group et qu’elle augmenterait ses rachats d’actions. Le 31 août 2018, la Légion a vendu moins de 5% et, au 31 mars 2019, était complètement hors de l’investissement. En conséquence, Bowen et Schechter n’ont pas été reconduits pour l’élection lors de l’assemblée annuelle de 2019.

La Légion fait valoir de très bons points sur l’amélioration de la valeur pour les actionnaires, comme la dé-agglomération et la réduction des frais généraux. Entre la vente de Schuh, Johnston & Murphy et le potentiel immobilier associé, la société pourrait gagner jusqu’à 270 millions de dollars. Même avant les ventes, la société a un bilan sain, le produit de ces ventes pourrait donc être utilisé pour racheter des actions et continuer à réduire le flottant. Cela laisserait Journeys comme le cœur de métier, qui pourrait continuer à croître et à générer des flux de trésorerie importants. Legion estime que si son plan est suivi, la société pourrait avoir un BPA de 7,50 $ d’ici 2023 et doubler le cours de l’action d’aujourd’hui. Cependant, ce sont les mêmes plans ou des projets similaires que Legion avait pour l’entreprise en 2018, dont la plupart n’ont pas été mis en œuvre après la campagne militante décevante de Legion où elle s’est contentée de deux administrateurs non-légion pendant un an avant de vendre sa position.

Cette fois, la Légion nomme sept personnes au conseil d’administration sur huit sièges possibles. Ils ont déclaré qu’ils ne cherchaient pas à remplacer Mimi Vaughn en tant qu’administrateur ou PDG et que la Légion avait l’intention de voter pour elle et leurs candidats sont prêts à s’associer avec elle afin de mettre en œuvre un plan stratégique pour Genesco. C’est très rafraîchissant, mais s’ils ont autant confiance en elle en tant que PDG, pourquoi ne pas lui donner un peu plus de temps pour mettre en œuvre un plan – elle vient d’être nommée PDG en juillet 2020. De plus, si vous avez confiance en le PDG et croyez que vous pouvez travailler avec elle, pourquoi auriez-vous besoin de sept des huit administrateurs au conseil?

La société a peut-être sous-performé ses pairs et le marché, et la direction a peut-être commis des erreurs. Le plan de la Légion peut remédier en grande partie à cela, mais rien de ce que ce conseil ou cette équipe de direction a fait ne justifie le remplacement de la majorité du conseil. Bien que le plan de la Légion soit à nouveau solide, il n’y a aucune raison de penser qu’ils sont plus engagés dans cette campagne qu’ils ne l’avaient fait en 2018. D’une part, comme la dernière fois, ils ne nomment pas un directeur de la Légion au conseil d’administration. Bien que les militants n’incluent pas toujours l’un de leurs membres à bord des ardoises, il est rare que l’un d’entre eux ne soit pas inclus dans une ardoise de sept personnes. L’inclusion d’un candidat de la Légion signifierait un engagement à long terme, et cela est encore plus important après leur campagne de 2018 où ils ont commencé à vendre quatre mois après avoir recruté des administrateurs non membres de la Légion au conseil.

Legion est un investisseur réfléchi et expérimenté avec un bon plan que l’entreprise devrait sérieusement envisager. Cependant, la mise en œuvre de ce plan ne devrait pas prendre plus de deux ou trois nouveaux administrateurs, surtout si l’un d’entre eux était un directeur de la Légion qui serait là pour le mener à bien.

Il n’est pas rare que des militants ciblent une entreprise plusieurs fois, mais cela ne leur convient généralement pas. Dans une étude que nous avons menée en 2019, nous avons examiné 14 situations de ce type et dans la première campagne, l’activiste a obtenu en moyenne un rendement de 46,5% contre un rendement de 6,3% pour le S&P 500. La deuxième fois, l’activiste n’a fait en moyenne que 16,8% contre 28,6%. pour le S&P 500.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.