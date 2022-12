Un investisseur activiste demande au PDG de BlackRock, Fink, de démissionner pour “l’hypocrisie” ESG

Dans une déclaration envoyée à CNBC mercredi, BlackRock a répondu: “Au cours des 18 derniers mois, Bluebell a mené un certain nombre de campagnes pour promouvoir son programme climatique et de gouvernance.”

Fink est devenu un fervent partisan du “capitalisme des parties prenantes” et, dans sa lettre annuelle aux PDG plus tôt cette année, a repoussé les accusations selon lesquelles le géant de la gestion d’actifs utilisait sa taille pour faire avancer un programme politique.

Bluebell, basé à Londres – un fonds activiste avec environ 250 millions de dollars d’actifs sous gestion qui détient une petite participation dans BlackRock – a déjà ciblé des personnes comme Richemont et Solvay et a contribué à forcer avec succès une restructuration de la direction de Danone .

L’associé et co-fondateur Giuseppe Bivona a déclaré mercredi à CNBC que la société était préoccupée par “l’écart entre ce que BlackRock dit constamment sur l’ESG et ce qu’ils font réellement”, sur la base des rencontres de Bluebell avec le géant de Wall Street lors de campagnes militantes dirigées contre ces entreprises.

“Nous voyons BlackRock approuver un certain nombre de mauvaises pratiques d’un point de vue de la gouvernance, social et environnemental qui ne correspondent pas vraiment à ce qu’ils disent”, a déclaré Bivona.

“Dans notre dernière campagne militante chez Richemont, ils se sont opposés à l’augmentation de la représentation au conseil d’administration des investisseurs détenant 90 % de la société de un à trois. Je ne pense vraiment pas que ce soit dans le meilleur intérêt de l’investisseur, sur quoi sur sur une base fiduciaire, ils investissent l’argent, et bien sûr, ce n’est dans le meilleur intérêt d’aucun actionnaire.”

Bivona a également visé la promesse 2020 de BlackRock aux clients de sortir des investissements dans le charbon thermique, ce qu’il dit dans sa lettre au client sur la durabilité que la “justification économique ou d’investissement à long terme” ne justifie plus.

Bluebell a noté que cela l’engagement exclut les fonds passifs tels que les trackers indiciels et les ETFqui constituent 64 % des plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion de BlackRock.

La société reste un actionnaire majeur de Glencore et des “mineurs intensifs de charbon” Exxaro, Peabody et Whitehaven, note la lettre de Bivaro à Fink le 10 novembre. Un rapport publié plus tôt cette année a révélé que des gestionnaires d’actifs mondiaux géants, dont BlackRock, injectaient encore des dizaines de milliards de dollars dans de nouveaux projets de charbon et de grandes sociétés pétrolières et gazières.