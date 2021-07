Un investisseur activiste collabore avec l’entreprise pour augmenter les bénéfices et améliorer les conditions de travail des femmes

Commentaire d’activiste : Impactive Capital est un hedge fund activiste fondé en 2018 par Lauren Taylor Wolfe et Christian Alejandro Asmar, tous deux anciennement de Blue Harbour. En seulement trois ans, ils se sont fait un nom en tant qu’activistes orientés ESG – environnemental, social et de gouvernance -. Impactive utilisera tous les outils opérationnels, financiers et stratégiques traditionnels utilisés par les activistes, mais mettra également en œuvre le changement ESG qu’ils jugent important pour l’entreprise et qui stimule la rentabilité de l’entreprise et la valeur actionnariale.

Il s’agit de l’une des premières positions d’Impactive lorsqu’ils ont lancé le fonds – ils l’ont acheté dans les années 60 et ont continué à l’enrichir. La société a un modèle de rasoir/lame à revenus récurrents attrayant, la vente de voitures neuves et d’occasion étant le « rasoir » et le secteur des pièces et services étant la « lame ». La société a réalisé des bénéfices composés supérieurs à 25 %, a un rendement de trésorerie disponible de 10 % et il existe de nombreuses opportunités de croissance pour lui permettre de continuer à générer des bénéfices à plus de 25 % dans le futur.

Tout d’abord, Asbury Automotive a mis en œuvre Clicklane pour lui donner des capacités de commerce électronique en ligne, ce qui lui permet de rivaliser avec Carvana, stimulant ainsi sa croissance. Deuxièmement, il existe des opportunités d’acquisitions stratégiques pour augmenter les revenus et les bénéfices, et la société a montré qu’elle peut être des acquéreurs disciplinés des bonnes entreprises. Par exemple, en décembre 2019, la société a conclu un accord pour acquérir l’entreprise Park Place pour environ 1 milliard de dollars, négociant un droit de résiliation très favorable de 10 millions de dollars, qu’elle a fini par payer lorsqu’elle a résilié l’accord. Six mois plus tard, la société s’est réengagée avec Park Place à des prix plus avantageux et à des conditions de financement plus flexibles pour un nouveau prix d’achat de 889,9 millions de dollars. Troisièmement, les activités de pièces et de services de la société ont été sous-bénéficiaires en raison de ralentissements liés à la pandémie et de pénuries de main-d’œuvre l’empêchant de fonctionner presque à pleine capacité.

Impactive a une feuille de route impressionnante dans la fourniture de solutions à des problèmes opérationnels comme celui-ci, qui renforcent également les considérations ESG. Par exemple, pour remédier au problème des pénuries de main-d’œuvre, l’entreprise a contacté des entreprises dirigées par des femmes pour amener plus de mécaniciennes dans les centres de collision. Pour ce faire, ils ont mis en place deux quarts de travail par jour pour mieux accueillir les garderies, ont construit des vestiaires et des salles de bains séparés pour les femmes et les hommes et sont devenus le premier concessionnaire automobile coté en bourse à offrir un congé de maternité. Alors que 98 % des mécaniciens sont des hommes, ABG peut résoudre leur problème de main-d’œuvre en embauchant une partie importante des deux pour cent restants et, espérons-le, augmenter le pourcentage de femmes mécaniciennes sur le lieu de travail. Si ce ratio passait de 98/2 à 90/10, cela ajouterait une énorme quantité de travail au pool de mécaniciens. Ces changements dans sa main-d’œuvre pourraient contribuer à accélérer la croissance dans son segment d’activité le plus rentable – les pièces et la main-d’œuvre – de la moyenne à élevée à un chiffre où elle se situe aujourd’hui à deux chiffres. Il s’agit d’un parfait exemple de la thèse d’investissement d’Impactive : utiliser l’ESG pour stimuler la création de valeur et la rentabilité.

Impactive Capital est propriétaire de cette action depuis des années, mais très discrètement. Bien qu’ils aiment siéger au conseil d’administration d’entreprises, cela ne se produira probablement pas ici pour plusieurs raisons. Premièrement, la société dispose d’une équipe de direction exceptionnelle qui l’a exploitée de manière impressionnante au fil des ans, générant une valeur significative pour les actionnaires. Deuxièmement, le conseil d’administration a montré qu’il est diligent et discipliné en se concentrant sur la valeur actionnariale – la négociation et la renégociation de l’acquisition de Park Place en sont la preuve. Et troisièmement, Impactive semble entretenir d’excellentes relations avec le conseil d’administration et la direction qui ont montré qu’ils sont réceptifs à l’examen des suggestions raisonnables des actionnaires.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D. Asbury Automotive Group appartient au fonds.