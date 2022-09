Un investissement public de plusieurs milliards dans les batteries est nécessaire pour sauver le secteur automobile britannique, selon un rapport

Le gouvernement doit injecter des dizaines de milliards d’argent public dans des “gigafactories” pour produire des batteries pour véhicules électriques afin d’assurer l’avenir de l’industrie automobile britannique et de créer jusqu’à 33 000 emplois, selon un nouveau rapport.

Alors que le monde passe de l’essence au diesel, le Royaume-Uni doit augmenter sa capacité de fabrication de batteries de 2 gigawattheures par an (GWh/a) à 80 d’ici 2030 afin de sauvegarder jusqu’à 90 000 emplois dans le secteur automobile, a constaté le rapport du groupe de réflexion Common Wealth.

Et le rapport, vu par L’indépendanta averti que l’État devra fournir la part du lion d’un investissement estimé à 100 milliards de livres sterling au cours des huit prochaines années ou risquer que des milliers d’emplois hautement qualifiés soient « délocalisés » vers d’autres pays.

Le secteur privé s’étant engagé à un total de 12 milliards de livres sterling d’investissement et le gouvernement n’ayant jusqu’à présent investi que 1 milliard de livres sterling, le rapport a conclu que 10,9 milliards de livres sterling supplémentaires sont nécessaires chaque année jusqu’en 2030.

Les ministres ont précédemment indiqué qu’ils souhaitaient que le secteur privé « mène la charge » vers l’acquisition massive de véhicules à zéro émission. Mais le rapport d’aujourd’hui avertit que laisser les décisions d’investissement au marché exposera le Royaume-Uni au risque de délocalisation des capacités et des emplois.

Il a recommandé qu’au moins la moitié – et peut-être la majorité – des fonds nécessaires provienne du gouvernement et soit préchargée pour aider la Grande-Bretagne à rattraper les principaux producteurs de véhicules électriques comme l’Allemagne et la Chine.

Cela permettrait au Royaume-Uni d’obtenir une participation publique dans l’un des grands secteurs de croissance industrielle du futur, en ancrant les emplois en Grande-Bretagne et en garantissant que les rendements générés par les investissements sont répercutés sur le contribuable plutôt que sur les investisseurs privés.

Un investissement à cette échelle pourrait créer 33 200 nouveaux emplois, selon le rapport. Et une participation publique majoritaire permettrait au gouvernement de diriger la production de batteries lithium-ion pour les bus et les tramways afin d’aider à faire pencher la balance vers des options de transport public propres.

« La propriété publique dans des domaines clés peut sous-tendre la planification démocratique de la transition vers un système de transport plus écologique, garantissant que les emplois syndiqués dans le secteur manufacturier sont sécurisés plutôt que délocalisés », a déclaré Khem Rogaly, chercheur au Common Wealth, co-auteur du rapport avec Adam Almeida.

“Cela peut inverser l’héritage de la désindustrialisation dans les secteurs manufacturiers britanniques et aider à conserver la richesse produite par la production de batteries dans les poches des travailleurs et du public.”

Dans le cadre de son projet de zéro émission nette de carbone d’ici 2050, le gouvernement mettra fin à la vente de nouvelles voitures à essence et diesel d’ici 2030, forçant un passage massif aux modèles électriques au cours des prochaines années.

Mais le Royaume-Uni ne compte actuellement qu’une seule giga-usine, à Sunderland, qui produit des batteries totalisant 2 GWh/a pour Nissan. Un permis de construire a été accordé pour une deuxième usine à Sunderland et une autre à Coventry, tandis que Britishvolt construit une usine de batteries à Blyth.

Le rapport a révélé que cela laisse un “déficit important” dans la fabrication nationale de batteries, la production totale estimée des projets approuvés n’atteignant que 45 GWh/a d’ici 2030.

Et il a averti que sans plus de développements d’usines, il y avait un risque que l’argent du gouvernement soit dépensé pour la recherche et le développement en Grande-Bretagne, uniquement pour que la production ait lieu à l’étranger.

Le secteur automobile emploie 797 300 personnes à travers le Royaume-Uni, dont 156 400 dans l’industrie manufacturière, ce qui génère 15,3 milliards de livres sterling pour l’économie nationale.

Sans stratégie industrielle pour assurer une transition maîtrisée vers la production de véhicules électriques, quelque 90 000 emplois dans le secteur seront menacés d’ici 2030, selon le rapport.

Une enquête menée plus tôt cette année auprès des membres du syndicat Unite dans l’industrie a révélé que près de la moitié (48,6%) ne se sentaient pas en sécurité dans leur emploi.

Mais le rapport de Common Wealth a révélé qu’une transition réussie vers la production de véhicules électriques pourrait protéger la main-d’œuvre existante tout en créant 10 400 autres emplois sûrs et syndiqués dans les Wes Midlands, 4 600 dans le Nord-Ouest et 5 900 dans le Nord-Est d’ici 2030.

Le directeur du groupe de réflexion, Mathew Lawrence, a déclaré : « Le secteur automobile britannique se trouve à un moment critique. Une action ambitieuse – y compris des investissements publics et des participations publiques dans la production de batteries – peut garantir une transition juste vers un avenir de véhicules électriques.

« Si nous réussissons, nous pourrons garantir de bons emplois verts, réduire les émissions, améliorer les transports publics et les industries vertes du 21St siècle.”