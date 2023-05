Un inventeur néerlandais cultive des cercueils de champignons comme nouvelle alternative durable aux pratiques funéraires

Pour ceux qui cherchent à vivre de la manière la plus durable, il y a maintenant aussi une vie après la mort.

Un inventeur intrépide hollandais « fait pousser » des cercueils en mettant du mycélium, la structure racinaire des champignons, avec de la fibre de chanvre dans un moule spécial qui, en une semaine, se transforme en ce qui pourrait être comparé à l’apparence d’un sarcophage égyptien non peint.

Et tandis que les cercueils en bois traditionnels proviennent d’arbres qui peuvent mettre des décennies à pousser et des années à se décomposer dans le sol, les versions champignons se biodégradent et livrent les restes à la nature en à peine un mois et demi.

Au 21e siècle, alors que l’esprit individuel peut de plus en plus s’épanouir bien au-delà des restrictions d’autrefois, la mort et les funérailles sont si souvent encore enfermées dans une tradition qui peut être bien en deçà de la vision du défunt ou de ses proches.

« Nous avons tous des cultures différentes et des façons différentes de vouloir être enterrés dans le monde. Mais je pense qu’il y a beaucoup d’entre nous, un pourcentage énorme d’entre nous, qui aimeraient les choses différemment. Et c’était très old school de la même manière pour 50 ou 100 ans », a déclaré Shawn Harris, un investisseur américain dans la société Loop Biotech qui produit les cercueils.

Avec la conscience climatique et un soin particulier de la nature comme point central dans de plus en plus de vies, Loop Biotech dit qu’il a la réponse pour ceux qui veulent vivre le cercle complet de la vie – et plus encore – aussi près de ce en quoi ils ont toujours cru.

Bob Hendrikx, le fondateur de 29 ans vêtu d’un t-shirt « Je suis compost » lors d’une récente présentation, a déclaré qu’il avait beaucoup étudié la nature « en particulier les champignons. Et j’ai appris qu’ils sont les plus grands recycleurs sur le planète. Alors j’ai pensé, hé, pourquoi ne pouvons-nous pas faire partie du cycle de la vie? Et puis j’ai décidé de faire pousser un cercueil à base de champignons. La mousse peut être drapée dans les cercueils pour les cérémonies funéraires.

Et pour ceux qui préfèrent la crémation, il y a aussi une urne qu’ils cultivent et qui peut être enterrée avec un jeune arbre qui dépasse. Ainsi, lorsque l’urne est décomposée, les cendres peuvent aider à donner vie à l’arbre.

« Au lieu de : ‘nous mourons, nous finissons dans le sol et c’est tout’, il y a maintenant une nouvelle histoire : nous pouvons enrichir la vie après la mort et vous pouvez continuer à prospérer en tant que nouvelle plante ou arbre », a déclaré Hendrikx dans un entretien. « Cela apporte un nouveau récit dans lequel nous pouvons faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. »

Pour mettre la nature au cœur de ces funérailles, Loop Biotech s’associe à Natuurbegraven Nederland – Nature Burials Netherlands – qui utilise six habitats spéciaux où les restes peuvent être intégrés dans des parcs protégés.

Actuellement, Loop Biotech a la capacité de « faire pousser » 500 cercueils ou urnes par mois, et expédie dans toute l’Europe. Hendrikx a déclaré qu’ils se sont propagés dans les pays nordiques.

« Ce sont les pays d’Europe du Nord où il y a plus de conscience environnementale et aussi où il y a l’automne », a-t-il déclaré. « Donc, ils connaissent et comprennent le champignon, comment il fonctionne, comment il fait partie de l’écosystème. »