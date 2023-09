Un intrus présumé de Napa poignarde le propriétaire. Le propriétaire riposte

Dans un renversement de fortune époustouflant, un homme de 61 ans qui a été poignardé devant son domicile du comté de Napa s’est défendu en sortant le couteau et en poignardant son agresseur dans le dos, a indiqué la police.

L’agression au couteau a été signalée vers 9 heures du matin samedi dans le bloc 5 200 de Silverado Trail, selon le bureau du shérif du comté de Napa.

Le porte-parole du shérif, Henry Wofford, a déclaré que la victime était sortie pour vérifier un disjoncteur après une coupure de courant dans sa résidence. Alors qu’il était à l’extérieur, l’homme a rencontré un inconnu, identifié plus tard comme étant Andrew Dixon, 33 ans, qui se tenait sur sa propriété. Les hommes ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, a déclaré Wofford.

Lorsque la victime a confronté Dixon pour intrusion, ont déclaré les responsables, Dixon a répondu en sortant un couteau et en poignardant la victime dans le dos. Les deux hommes se sont battus et, pendant qu’ils luttaient, l’homme de 61 ans a sorti le couteau de son dos et l’a utilisé pour poignarder Dixon au torse juste en dessous de sa poitrine, selon Wofford.

« Vous avez une personnalité de type combat ou fuite », a déclaré Wofford. « Cette personne était une personnalité combative. »

Andrew Kenneth Dixon a été arrêté parce qu’il était soupçonné de tentative de meurtre. (Bureau du shérif du comté de Napa)

Le coup de couteau a mis Dixon à genoux et il est resté maîtrisé jusqu’à l’arrivée des autorités. Les deux hommes ont été transportés au centre médical Providence Queen of the Valley avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Dixon est sorti de l’hôpital samedi et a été incarcéré dans la prison du comté de Napa, soupçonné de tentative de meurtre, de maltraitance envers les personnes âgées et d’agression avec une arme mortelle. Il reste en détention sans caution, bien que les accusations n’aient pas encore été soumises lundi au bureau du procureur du comté de Napa, a déclaré le porte-parole Carlos Villatoro.

Après avoir survécu à l’attaque, l’homme a pu sortir de l’hôpital, a déclaré Wofford.

« Cette histoire a une fin heureuse », a déclaré Wofford. « Tous ne finissent pas ainsi. »