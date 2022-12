Un « intrus » de serpent mortel trouvé sur le parking de l’aéroport d’Australie, voici ce que les officiers ont fait

L’été en Australie amène toutes sortes de créatures à l’air libre. Un de ces intrus du côté sauvage s’est rendu lundi au bureau de l’aéroport d’Adélaïde de la police fédérale australienne (AFP). Des agents de l’AFP à l’aéroport ont trouvé un serpent brun oriental enroulé dans le parking du sous-sol et l’ont enfermé dans un conteneur jusqu’à ce qu’un attrapeur de serpents le retire en toute sécurité des locaux de l’aéroport d’Adélaïde. La branche AFP a même pris une image radiographique du serpent dans le conteneur.

S’adressant aux médias sociaux mardi, l’AFP a révélé avoir trouvé un intrus à Adélaïde la veille. “Un serpent brun a été localisé dans le parking du sous-sol et a été sécurisé par des membres de l’AFP jusqu’à ce qu’il soit enlevé en toute sécurité par un receveur de serpents”, ont-ils déclaré.

En joignant une image radiographique du reptile dans le conteneur, le compte a expliqué que “en attendant l’arrivée du receveur, le sergent de service a pris cette radiographie de la boîte pour confirmer que le serpent était bien contenu”.

L’image montre le serpent brun oriental enroulé à l’intérieur du récipient, sa capuche touchant le couvercle. Selon l’Australian Museum, cette espèce est répandue dans tout l’est de l’Australie. On les trouve en abondance du nord du Queensland à l’Australie du Sud. Certaines poches du territoire central et nord-ouest voient également la présence de populations de cette espèce de serpent. Le serpent brun oriental est capable de survivre dans les zones de perturbation humaine. Ainsi, son aire de répartition naturelle comprend certaines des régions les plus peuplées du pays. Un rapport de Newsweek a déclaré qu’il s’agissait d’une espèce de serpent très venimeux, causant plus de décès que tout autre reptile de ce type dans le pays.

Les observations de serpents dans le pays devraient augmenter à mesure que la température augmente. L’AFP a mis en garde les gens à ce sujet dans leur publication sur les réseaux sociaux. Le compte a déclaré: “Nous ne sommes généralement pas dans le domaine des serpents (tout dépend à qui vous demandez), mais avec les températures qui commencent à augmenter, n’oubliez pas de prendre soin de vous et de vos animaux.”

