Un intrus de Love Island se vante « Je suis entré par effraction dans la chambre de la villa pour obtenir les numéros de portable des filles – et la porte d’entrée était DÉVERROUILLÉE »

Un intrus portant des lunettes de vision nocturne a déclaré qu’il avait fait irruption dans la Love Island Villa pour essayer de demander l’un des numéros des filles.

Le farceur Omer Majid, 21 ans, a franchi directement la porte d’entrée et s’est rendu dans la chambre des filles.

13 Les patrons de Love Island ont paniqué lorsque l’intrus Omer Majid a fait irruption dans la villa mardi soir Crédit : @therealomz/instagram

Sa cascade effrayante a déclenché un verrouillage de sécurité rouge à code complet, avec des producteurs paniqués enfermant les candidats dans deux salles de panique.

Un groupe a été enfermé dans une chambre au rez-de-chaussée – avec Majid tapi juste à l’extérieur – tandis que les autres étaient enfermés dans un dressing à l’étage.

Majid a réussi à s’asseoir sur la chaise de la salle du journal de Love Island, mais a finalement été jeté par le personnel de sécurité puis détenu jusqu’à ce que la police arrive et l’oblige à se déshabiller.

Décrivant les deux minutes qu’il a réussi à passer à l’intérieur de la maison, Majid a déclaré : « J’ai essayé d’entrer dans la chambre pour leur parler. Je voulais juste un des numéros des filles, c’est tout.

«Je pouvais les entendre chuchoter de l’autre côté de la porte de la chambre. Ils parlaient juste entre eux, il n’y avait pas de cris ni de hurlements, ils semblaient aller bien.

« J’ai entendu un concurrent dire ‘Oh mon Dieu’ mais je ne pense pas qu’ils savaient ce qui se passait.

13 Les images du farceur le montrent entrer dans le pad majorquin

Il a simplement franchi la porte d’entrée en disant « Je viens d’entrer par la porte d’entrée parce qu’elle était ouverte »

Le Britannique s’est envolé pour Majorque pour la farce et a passé deux jours à surveiller les patrouilles de sécurité

13 Il s’habillait tout en noir et portait une vision nocturne pour le cambriolage Crédit : Rex

« Commencé à explorer la villa »

«Je suis monté à l’étage et j’ai pu entendre plus d’entre eux enfermés dans une pièce là-bas. C’est à ce moment-là que j’ai repéré la chaise de la salle du journal, alors je suis allé m’y asseoir avant que l’équipe de sécurité ne me rattrape.

Le malheureux YouTuber a déclaré au Sun qu’il avait passé une semaine à planifier son effraction et qu’il ne pouvait pas croire à sa chance lorsqu’il a essayé la porte d’entrée de la villa et qu’elle était ouverte.

Le Britannique – qui s’est envolé pour Majorque spécifiquement pour la cascade – a passé deux jours à surveiller les patrouilles de sécurité avant de se déplacer.

Il prétend avoir trouvé un angle mort de la tour de guet des gardes, derrière un buisson, puis s’est précipité dans un sous-bois utilisé pour dissuader les intrus.

Une fois arrivé à l’avant de la villa, il dit qu’il est simplement entré puis a entendu la sécurité se précipiter pour mettre les concurrents en sécurité, avant d’être attrapé et jeté.

Nous pouvions grimper à travers les sous-bois pour arriver à la villa. Omer Majid

Majid a déclaré: «Nous avons pris l’avion la semaine précédente et avons commencé à explorer la villa. Nous avons utilisé de longues lentilles pour regarder les gardes patrouiller et surveiller depuis leurs tours de guet.

13 Majid a réussi à s’asseoir sur la chaise de la salle du journal avant d’être jeté

13 Alors qu’il se trouvait dans le salon de la villa, il a ajouté « J’ai repéré la chaise de la salle du journal alors je suis allé m’y asseoir avant que l’équipe de sécurité ne me rattrape » Crédit : Rex

13 Majid, 21 ans, a expliqué « Je voulais juste l’un des numéros des filles, c’est tout » Crédit : @therealomz/instagram

Les producteurs ont enfermé les candidats dans deux salles de panique après que la cascade effrayante a déclenché un verrouillage de sécurité rouge à code complet

« La première fois que nous avons essayé d’entrer par effraction, nous avons repéré un angle mort derrière un buisson et avons réalisé que nous pouvions grimper à travers les sous-bois pour nous rendre à la villa.

« Mais les gardes se sont précipités pour nous arrêter, alors nous avons fait semblant d’être de simples touristes prenant des photos et ils nous ont laissés tranquilles. Nous y sommes retournés le lendemain, habillés tout de noir et portant une vision nocturne.

« Nous avons commencé à grimper à travers les buissons, qui ont été plantés pour couper vraiment mal à quiconque les traverse. Nous avons entendu la sécurité nous chercher alors nous nous sommes gelés. Finalement, ils sont partis et nous avons continué.

J’ai réussi à me promener et la sécurité m’a jeté dehors. Omer Majid

« Quand nous avons traversé tous les buissons, nous étions devant la villa. Je viens d’entrer par la porte d’entrée parce qu’elle était ouverte. Aucun des concurrents n’était là parce qu’ils étaient dans un code rouge. Ils avaient été enfermés.

« J’ai réussi à me promener, puis la sécurité m’a jeté dehors. »

Après que Majid ait été expulsé, il a été détenu dans un bureau de sécurité jusqu’à ce que la police arrive pour l’interroger.

13 Le malheureux YouTuber a passé une semaine à planifier son effraction Crédit : @therealomz/instagram

13 Il a grimpé à travers les buissons où il avait repéré un angle mort Crédit : ITV

13 Les patrons de l’émission de rencontres ont été contraints de renforcer la sécurité après le cambriolage Crédit : Rex

13 Majid a déclaré: « J’ai réussi à me promener, puis la sécurité m’a jeté dehors » Crédit : @therealomz/instagram

Il a déclaré: «Ils ont commencé à se moquer de moi et m’ont fait sortir devant toute la sécurité et m’ont fait me déshabiller pour qu’ils puissent tous voir mes parties intimes.

« Ils voulaient trouver ma carte mémoire SD. Mais quand il n’y avait aucun signe, ils m’ont simplement laissé partir. »

Les patrons de Love Island ont été contraints de renforcer la sécurité après l’effraction de mardi soir.