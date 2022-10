Un intrus attaque le mari de Pelosi en appelant “Où est Nancy” – Shaw Local

SAN FRANCISCO – (AP) – Le mari de Présidente de la Chambre Nancy Pelosi a été attaqué et sévèrement battu avec un marteau par un agresseur qui est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco tôt vendredi à la recherche du leader démocrate et en criant: “Où est Nancy, où est Nancy?”

L’agression contre Paul Pelosi, 82 ans, a injecté un nouveau malaise dans le climat politique déjà toxique du pays, à peine 11 jours avant la élections de mi-mandat. Il portait des échos glaçants de la 6 janvier 2021, insurrection au Capitole lorsque les émeutiers ont scandé de manière menaçante pour l’orateur alors qu’ils se déchaînaient dans les couloirs en essayant d’empêcher la certification de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump.

David DePape, 42 ans, a été arrêté pour tentative de meurtre, maltraitance des personnes âgées et cambriolage. Paul Pelosi a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains, a indiqué le bureau du conférencier. Ses médecins s’attendent à un rétablissement complet.

Biden a rapidement appelé la présidente Pelosi avec son soutien après “l’horrible attaque”, et les dirigeants républicains et démocrates du Congrès ont condamné l’agression.

“Le président prie pour Paul Pelosi et pour toute la famille de la présidente Pelosi”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. “Le président continue de condamner toutes les violences.”

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a tweeté qu’il était “horrifié et dégoûté” par l’agression.

La rhétorique politique du pays est devenue de plus en plus alarmante, avec des menaces inquiétantes pour les législateurs à un niveau record. Le président de la Chambre et les autres dirigeants du Congrès bénéficient d’une sécurité 24 heures sur 24, et de plus en plus d’autres membres bénéficient désormais d’une protection policière. Ceci, alors que la criminalité et la sécurité publique sont devenues les principaux problèmes des électeurs lors des élections.

Vendredi à San Francisco, la police a été appelée vers 2h30 du matin à la résidence Pelosi pour vérifier Paul Pelosi, dit le chef William Scott.

Les enquêteurs pensent que l’intrus a pénétré dans la maison du quartier chic de Pacific Heights en brisant des portes vitrées, selon deux personnes familières avec la situation.

À l’intérieur, la police a découvert le suspect DePape et Paul Pelosi aux prises avec un marteau, a déclaré Scott. DePape a arraché le marteau de Pelosi et a commencé à le frapper avec avant d’être maîtrisé par des bureaux et arrêté, a déclaré Scott. Le FBI et la police du Capitole font également partie de l’enquête conjointe.

La police a déclaré que le motif de l’intrusion de vendredi restait à déterminer, mais trois personnes au courant de l’enquête ont déclaré à l’Associated Press que DePape avait ciblé le domicile de Pelosi. Ces personnes n’étaient pas autorisées à parler publiquement d’une enquête en cours et ont parlé sous couvert d’anonymat.

La conférencière était à Washington, où elle venait de rentrer cette semaine après avoir été à l’étranger, et devait comparaître avec le vice-président Kamala Harris lors d’un événement de collecte de fonds samedi soir pour le groupe LGBTQ Human Rights Campaign. Pelosi a annulé sa comparution.

L’état de Paul Pelosi n’était pas immédiatement disponible, mais le bureau du président Pelosi a déclaré qu’il se rétablirait.

Une adresse répertoriée pour DePape dans la ville universitaire de Berkeley dans la région de la baie a conduit à une boîte aux lettres dans un magasin UPS.

Il était connu localement comme un militant pro-nudité qui avait fait du piquetage nu lors de manifestations contre les lois exigeant que les gens soient habillés en public.

Gene DePape, le beau-père du suspect, a déclaré que le suspect avait vécu avec lui au Canada jusqu’à l’âge de 14 ans et qu’il était un garçon calme.

“Il était reclus”, a déclaré Gene DePape, ajoutant: “Il n’a jamais été violent.”

Le beau-père a déclaré qu’il n’avait pas vu DePape depuis 2003 et avait tenté de le contacter à plusieurs reprises au fil des ans, sans succès.

Les législateurs des deux parties ont réagi avec choc et ont exprimé leurs meilleurs vœux à la famille Pelosi.

“Ce qui est arrivé à Paul Pelosi était un acte ignoble”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y. “J’ai parlé avec la présidente Pelosi plus tôt ce matin et j’ai transmis ma plus profonde préoccupation et mes vœux les plus sincères à son mari et à leur famille, et je lui souhaite un prompt rétablissement.”

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a contacté en privé l’orateur “pour vérifier Paul et a dit qu’il priait pour un rétablissement complet”, a déclaré le porte-parole Mark Bednar.

Mais certains républicains ont refusé de faire une pause dans la politique.

Le gouverneur du Virginia GOP, Glenn Youngkin, lors d’un arrêt de campagne pour un candidat au Congrès, a déclaré à propos de la Pelosis: “Il n’y a de place pour la violence nulle part, mais nous allons la renvoyer pour être avec lui en Californie.”

En 2021, la police du Capitole a enquêté sur environ 9 600 menaces proférées contre des membres du Congrès, et plusieurs membres ont été agressés physiquement ces dernières années. L’ancienne représentante Gabrielle Giffords, D-Arizona, a reçu une balle dans la tête lors d’un événement devant une épicerie de Tucson en 2011, et le représentant Steve Scalise, R-La., A été gravement blessé lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un républicain du Congrès entraînement de l’équipe de baseball en 2017.

Les membres du Congrès ont reçu des fonds supplémentaires pour la sécurité de leur domicile, mais certains ont réclamé encore plus de protection lorsque des personnes se sont présentées à leur domicile.

Nancy Pelosi, qui est la deuxième dans l’ordre de succession du président, a été vicieusement ridiculisée dans des publicités de campagne par des républicains et des groupes extérieurs à ce cycle électoral qui déterminera le contrôle du Congrès. Son service de sécurité protecteur était avec elle à Washington au moment de l’attaque de vendredi en Californie.

Souvent à ses côtés lors d’événements officiels à Washington, Paul Pelosi est un riche investisseur qui reste en grande partie sur la côte ouest. Ils sont mariés depuis 59 ans et ont cinq enfants adultes et de nombreux petits-enfants.

Plus tôt cette année, il a plaidé coupable de délit de conduite sous l’influence d’accusations liées à un accident en mai dans la région viticole de Californie et a été condamné à cinq jours de prison et trois ans de probation.

La maison Pelosi dans le quartier riche a été le théâtre de plusieurs manifestations au cours des dernières années. Après que Nancy Pelosi a été vue en vidéo en train de se faire coiffer dans un salon alors que beaucoup étaient fermées pendant la pandémie de coronavirus, les stylistes ont manifesté à l’extérieur avec des fers à friser. Des membres de la communauté chinoise ont récemment manifesté avant le voyage de Pelosi à Taiwan.

Au cours des débats sur le plan de relance fédéral, les manifestants ont griffonné des pancartes d’anarchie à la peinture noire sur la porte du garage, ainsi que “annuler le loyer” et “nous voulons tout”. Ils ont laissé une tête de cochon sur l’allée.

Pourtant, les sentiments dominants vendredi étaient de soutien et d’inquiétude.

“Nous avons assisté à de nombreux événements avec les Pelosis au cours des 2 dernières décennies et nous avons eu de nombreuses occasions de parler de nos deux familles et des défis de faire partie d’une famille politique. En pensant à la famille Pelosi aujourd’hui”, a tweeté le sénateur Roy Blunt, R-Mo.

Au Capitole, le sénateur démocrate Patrick Leahy du Vermont, président du Sénat par intérim et troisième dans la succession présidentielle, a déclaré qu’il connaissait Paul Pelosi “depuis toujours”. Il a dit: “C’est juste horrible.”

___

La correspondante du Congrès Lisa Mascaro et les écrivains AP Colleen Long et Michael Balsamo ont rapporté de Washington. Les écrivains AP Kevin Freking et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué de Washington, Juliet Williams de San Francisco, Stefanie Dazio de Los Angeles et la chercheuse en nouvelles Jennifer Farrar de New York. Michelle Smith et Ali Swanson ont également contribué.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.