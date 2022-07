Un intrus arrêté au domicile de Drakes affirme que le rappeur est son père

Un intrus de 23 ans dans l’enceinte de Drake à Beverly Hills affirme que l’homme de 35 ans est son père lors de son arrestation.

Plus tôt cette année, Drake a pu vendre son domaine YOLO, qui se composait de trois maisons dans le cadre d’une transaction très lucrative impliquant RAMS QB Matthew Stafford et un autre acheteur privé. La vente est intervenue quelques semaines après l’annonce que Drake avait déménagé dans un manoir incroyablement cher de Beverly Hills. Drake a perdu 75 millions de dollars pour acheter un nouveau manoir au chanteur Robbie Williams.

Un jeune de 23 ans se fait arrêter en se faufilant dans le nouveau manoir de Drake à Beverly Hills, affirme que Drake, 35 ans, est son père

Alors que Drake a documenté ses voyages à travers le monde au cours des dernières semaines, il a également révélé qu’il n’était pas dans son nouveau complexe de Beverly Hills.

Selon des rapports de TMZ, un intrus de 23 ans a été arrêté sur la propriété après qu’un employé a repéré quelqu’un autour du pool house. La police a interrogé l’homme et il a affirmé que Drake était son père et qu’il attendait qu’il le rende. La police a immédiatement su qu’il mentait et a arrêté l’homme pour délit d’intrusion.

Pendant que l’homme était arrêté, Drake était quelque part à Ibiza en train de profiter de son nouvel album après s’être heurté à la police suédoise. Heureusement pour Drake, l’homme a été arrêté avant d’entrer dans la maison, sans dire quel était son véritable motif pour se faufiler sur la propriété.