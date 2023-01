Un «intrus» arrêté après qu’une femme âgée a été battue et agressée sexuellement dans sa maison de retraite lors d’une attaque de malade le jour de l’An

Un intrus présumé a été arrêté après qu’une femme âgée aurait été battue et agressée sexuellement dans sa maison de retraite.

Des flics ont été appelés au domicile de Shaw, Oldham, juste avant 3 heures du matin et la femme a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Des flics devant la maison de retraite à Oldham

Un homme de 21 ans a été arrêté sur les lieux et placé en garde à vue pour un nouvel interrogatoire.

Le surintendant Phillip Hutchinson du district d’Oldham de GMP a déclaré: “Des agents spécialisés soutiennent actuellement la victime et ses proches dans ce qui est sans aucun doute une période difficile et pénible, et ils aident à notre enquête.

“Nous comprenons l’effet que cela aura sur les résidents, les familles et le personnel de la maison de soins et de la communauté au sens large.

“Nous avons déployé un certain nombre d’officiers en uniforme et d’officiers spécialisés sur les lieux et dans la région pour nous assurer que cet incident fait l’objet d’une enquête approfondie et rassurer les résidents, leurs proches et la communauté locale.

“Parallèlement à notre enquête criminelle, nous travaillons avec Oldham Council et des agences partenaires pour assurer la protection et la sécurité des résidents.”