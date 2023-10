Un intrus a fait irruption dans les studios d’ITV quelques jours avant que le « complot visant à kidnapper et tuer » Holly Willoughby ne soit révélé

La POLICE a été alertée après une alerte majeure à la sécurité d’ITV impliquant une jeune travailleuse – quelques jours avant que le complot présumé d’enlèvement et de meurtre de Holly Willoughby ne soit révélé.

Un homme a été détenu par des gardes après avoir suivi la femme dans un ascenseur des studios This Morning à White City, dans l’ouest de Londres, le jeudi 28 septembre.

Holly Willoughby a été forcée de se retirer de la présentation de This Morning après qu’un complot visant à la kidnapper ait été révélé[/caption] BBC

Gavin Plumb a été accusé de sollicitation en vue de commettre un meurtre et d’incitation à commettre un enlèvement.[/caption] Alamy

Les studios This Morning à White City, à l’ouest de Londres[/caption]

Terrifiée, elle a crié à l’aide.

L’incident s’est produit à 5 h 50, dix minutes avant que l’animatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid, ne soit diffusée à 6 heures du matin – et à proximité de l’endroit où Holly devait arriver plus tard pour son travail.

Lorraine Kelly était également attendue peu après.

Les responsables de la sécurité du site, exploité par BBC Studioworks, ont prévenu la police.

Une enquête interne sur cette brèche est également en cours.

Les patrons ont envoyé au personnel un e-mail leur rappelant de porter leur carte d’identité à tout moment.

La peur s’est produite une semaine avant que The Sun ne révèle en exclusivité jeudi qu’un homme avait été arrêté pour un complot visant à kidnapper et à assassiner la présentatrice de This Morning Holly, 42 ans – la forçant à quitter les ondes et à avoir un garde de police à la maison.

Une source télévisée a déclaré : « Un homme s’est faufilé dans les studios en suivant une jeune membre du personnel d’ITV dans l’ascenseur, qui l’a emmené jusqu’à l’extérieur des bureaux de This Morning.

« Elle a été secouée et la sécurité a fait sortir l’homme.

« De toute évidence, ce qui est arrivé à Holly a également ajouté au sentiment de peur et de détresse parmi tout le monde chez ITV. »

ITV a déclaré : « Cet incident isolé a été rapidement traité par la sécurité.

« La sécurité des collègues, sur et hors écran, est toujours de la plus haute importance et nous avons mis en place des mesures de sécurité robustes. Aucune émission de jour d’ITV n’était diffusée.

BBC Studioworks a déclaré que « des mesures avaient été prises pour éviter une récidive ».

Une porte-parole de BBC Studioworks a déclaré : « Nous sommes au courant de l’incident du 28 septembre impliquant un membre du public entrant dans nos installations du Centre de Télévision. Il s’agit d’un événement isolé que le personnel de sécurité du Centre de télévision a agi rapidement et efficacement pour résoudre.

« Chez BBC Studioworks, la sécurité et le bien-être de notre personnel et de nos visiteurs sont notre priorité absolue.

« Au Centre de Télévision, nous maintenons un protocole de sécurité strict, et les visiteurs et le personnel doivent systématiquement porter des cartes d’identité et respecter nos exigences en matière de santé et de sécurité. Ces mesures sont en place pour assurer la sûreté et la sécurité de toutes les personnes présentes dans nos locaux.

« En réponse à cet incident, nous avons mené une enquête approfondie et pris des mesures concrètes pour éviter qu’il ne se reproduise. »

Cela survient alors que Holly devrait prendre congé ce matin indéfiniment. Elle s’est retirée d’une soirée de remise de prix à Londres ce soir.

L’agent de sécurité Gavin Plumb, 36 ans, de Harlow, dans l’Essex, a été accusé de sollicitation en vue de commettre un meurtre et d’incitation à commettre un enlèvement.

Un tribunal a appris qu’il avait tenté de recruter un tueur à gages américain pour mener à bien son projet d’enlèvement et d’assassinat de Holly.

Il a été convoqué devant le tribunal de la Couronne de Chelmsford le 3 novembre.

