Un intrigant de Ponzi a obtenu la clémence de Trump accusé de fraude

La campagne pour que Trump accorde la clémence à Weinstein a ensuite fait l’objet de une histoire du New York Times qui détaille comment les alliés de Weinstein ont payé pour avoir accès à divers initiés de Trump.

Le premier est survenu en 2013, lorsqu’il a plaidé coupable à 45 chefs d’accusation de fraude et de complot pour avoir volé plus de 200 millions de dollars à des investisseurs. En 2015, il a plaidé coupable dans une deuxième affaire, cette fois pour avoir commis une fraude électronique alors qu’il était jugé pour le stratagème de Ponzi.

Eli Weinstein et quatre complices sont accusés de supervisant un nouveau stratagème de Ponzi qui, selon les procureurs, a fraudé 150 victimes sur plus de 35 millions de dollars.

WASHINGTON – Un homme du New Jersey qui a été condamné à une peine de prison pour avoir dirigé un vaste stratagème de Ponzi commué par Donald Trump le dernier jour de sa présidence a été accusé mercredi d’avoir orchestré un stratagème similaire.

Le jour de sa commutation, la Maison Blanche a décrit Weinstein comme « le père de sept enfants et un mari aimant ».

« A sa libération, il bénéficiera d’un fort soutien de sa communauté et des membres de sa foi », indique le communiqué officiel sur sa commutation.

Lors d’une conférence de presse mercredi annonçant les dernières accusations, l’avocat américain Philip R. Sellinger a déclaré que « Weinstein a repris là où il s’était arrêté : voler des millions de dollars à des investisseurs à travers un réseau de mensonges et de tromperies ».

Selon le plainte pénaleWeinstein et ses complices ont créé de faux fonds d’investissement et ont déclaré aux investisseurs potentiels que leur argent serait utilisé « pour investir dans des transactions lucratives impliquant, entre autres, des masques COVID-19, du lait maternisé rare et des trousses de premiers soins à destination de l’Ukraine ».

Afin de cacher sa véritable identité et son passé criminel, Weinstein a utilisé le nom « Mike Konig » lors de la communication avec les investisseurs.

En plus des accusations criminelles portées contre Weinstein, la Securities and Exchange Commission mercredi a porté plainte au civil contre lui et cinq autres complices présumés.

« À maintes reprises, les accusés ont pris de l’argent à des investisseurs sans méfiance pour de fausses transactions et ont redistribué des fonds pour payer les investisseurs précédents afin de donner la fausse impression qu’ils tiraient de réels bénéfices de ces transactions », a déclaré Antonia Apps, directrice du bureau régional de New York de la SEC dans un communiqué mercredi.