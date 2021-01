Dans une nouvelle tournure choquante sur la mort d’un interprète ukrainien en Turquie, la police enquête pour savoir si elle s’est suicidée dans le suicide d’un copieur d’un film de 2003 mettant en vedette Kevin Spacey et Kate Winslet, selon des rapports.

Le corps de Kristina Novitskaya a été retrouvé samedi sur une chaise dans son appartement loué dans la station balnéaire de Bodrum sur la côte égéenne avec un sac poubelle en plastique bleu sur la tête – et portant des menottes verrouillées.

Des amis ont contesté les allégations des forces de l’ordre selon lesquelles il pourrait s’agir d’un suicide, soupçonnant une dissimulation pour cacher l’implication de « quelqu’un d’important », un associé VIP.

La police turque n’a pas non plus exclu le meurtre.

Kristina Novitskaya, 30 ans, a été découverte samedi à son domicile dans la station balnéaire de Bodrum sur la côte égéenne. Elle était décédée quelques jours plus tôt

Mme Novitskaya, 30 ans, se serait suicidée par la police locale, mais ses amis disent que ce n’est pas possible et soupçonnent une dissimulation pour cacher l’implication de « quelqu’un d’important »

Une ambulance s’est retirée du complexe d’appartements de Bodrum après la découverte de Mme Novitskaya samedi

Maintenant, il est apparu que la femme de 30 ans – dont le nom peut également être orthographié Khrystyna Novitska – a commandé les menottes en ligne quatre jours avant sa mort, a rapporté Hurriyet, citant des sources policières.

Le journal a également suggéré qu’elle avait peut-être été « influencée » par le film « La vie de David Gale » dans lequel un personnage principal est découvert, apparemment violé et assassiné, étouffé par un sac en plastique collé sur sa tête.

Dans le film, une autopsie montre que Constance Harraway, interprétée par Laura Linney, avait été forcée d’avaler la clé des menottes – une technique de torture déployée par le dictateur roumain de l’époque communiste Nicolae Ceausescu.

Les preuves indiquent Gale, professeur et militant contre la peine capitale, qui est reconnu coupable de viol et de meurtre et condamné à mort.

Le journal a également suggéré qu’elle avait peut-être été « influencée » par le film « La vie de David Gale » dans lequel un personnage principal est découvert apparemment violé et assassiné, étouffé par un sac en plastique scotché sur sa tête.

Le corps de Mme Novitskaya a été retrouvé sur une chaise dans son appartement loué avec un sac poubelle en plastique bleu sur la tête – et portant des menottes verrouillées

Il est maintenant apparu que la femme de 30 ans – dont le nom peut également être orthographié Khrystyna Novitska – a commandé les menottes en ligne quatre jours avant sa mort.

Le film montre comment Bitsey Bloom, joué par Winslet, enquête sur la mort et découvre qu’il s’agissait en fait d’un suicide élaboré – ressemblant à un meurtre – par Harraway qui souffrait d’une leucémie terminale.

Cette découverte est trop tardive pour empêcher Gale – joué par Spacey – d’être condamné à mort.

Des rapports sur la femme ukrainienne indiquent que la cause du décès est toujours en cours d’examen par des experts médico-légaux turcs.

Il n’y avait aucune preuve d’un combat et trois serrures sur une porte en acier étaient fermées de l’intérieur.

Hurriyet a rapporté que la mort semblait similaire à celle du film de 2003, mais il n’y avait aucun signe d’agression sur son corps et les clés des menottes se trouvaient dans leur boîte à proximité.

Hurriyet a rapporté que la mort semblait similaire à celle du film de 2003, mais il n’y avait aucun signe d’agression sur son corps et les clés des menottes se trouvaient dans leur boîte à proximité.

Aucun visiteur n’a été vu sur les caméras de vidéosurveillance pénétrant dans l’enceinte du district d’Eskiçeşme où elle vivait, a-t-on rapporté.

Les forces de l’ordre turques soupçonnaient qu’elle était devenue déprimée par la pandémie, mais ses amis l’ont nié.

Les agents ont également supposé qu’elle avait peut-être cherché à se suicider avec une corde et un foulard trouvés sur les lieux – avant d’opter pour la méthode du film, selon les rapports.

Des amis disent que Kristina «amoureuse de la vie» et «joyeuse» était «secrète» à propos de sa vie privée en Turquie, où elle vivait.

«Nous ne pensons pas qu’elle s’est suicidée», a déclaré l’un d’eux.

Les forces de l’ordre turques soupçonnaient qu’elle était devenue déprimée par la pandémie, mais ses amis l’ont nié

Le dernier homme connu à l’avoir vue vivante, l’agent de sécurité Ramadan Askin, 65 ans, a déclaré qu’elle avait l’air « heureuse » après son retour d’une promenade le soir du Nouvel An.

Novitskaya était une habituée d’un studio de danse, où la propriétaire Fevzi Deniz Işıldar a déclaré qu’elle parlait couramment le turc.

«Elle et son cœur étaient beaux», dit-il.

« Aucun de nous ne pouvait croire que quelqu’un qui dégage autant d’énergie positive puisse se suicider », a-t-il ajouté.

Les diplomates ukrainiens avaient placé l’affaire sous «contrôle spécial», a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays.

Ils étaient «en contact avec les forces de l’ordre turques chargées de l’enquête et les proches du citoyen décédé».

« Le consulat, en coopération avec le service funéraire local, prend également des mesures pour préparer le rapatriement du corps », a ajouté le ministère des Affaires étrangères.