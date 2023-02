Un interprète en langue des signes qui vibre à Lollapalooza Mumbai réchauffe les cœurs

Lollapalooza India 2023 a eu lieu à Mumbai et si toutes les histoires Instagram à ce sujet vous ont donné un FOMO majeur, vous n’êtes pas seul. Le grand et bourdonnant festival de musique est venu en Asie pour la première fois, amené dans le pays par BookMyShow. Parmi tous les grands artistes comme Imagine Dragons, The Strokes, Greta Von Fleet, Hanumankind, Rashmeet Kaur et bien d’autres, une vidéo d’un expert en langue des signes qui se déchaîne a conquis les cœurs sur les réseaux sociaux.

Partagé par le journaliste de Lokmat Rishi Darda, le dévouement de l’interprète en langue des signes et l’enthousiasme qu’elle a apporté au travail ont séduit Twitter. Elle a apporté son A-game au spectacle et semblait également s’amuser, ce que tout le monde ne peut pas dire à tout moment dans notre travail.

Hommage à elle pour son dévouement envers le public sourd et malentendant..— DHIRAJ TENI (@DhirajTLokmat) 30 janvier 2023

Superbe, pas facile à apprendre ou à comprendre le langage codé— balasaheb bochare (@balasaheblokmat) 29 janvier 2023

Lollapalooza Mumbai disposait d’une gamme d’installations pour le rendre accessible, comme permettre aux interprètes en langue des signes d’interpréter la musique des artistes en tête d’affiche sur la scène principale de BudX pour les participants malentendants, une équipe spécialement équipée aidera et guidera les handicapés, les malvoyants et les malentendants. les fans du festival les emmènent à travers les zones du festival et les aident à travers le mouvement et les expériences, et une voie dédiée pour l’accès aux fauteuils roulants comprenant des contremarches sur le chemin des différentes zones du festival ainsi qu’une plate-forme de contremarche dédiée pour qu’ils puissent profiter du spectacle à chaque étape.

