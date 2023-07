Un interprète afghan qui a survécu aux talibans a été tué par balle alors qu’il conduisait pour Lyft à DC

Comme ça arrive6:24Un interprète afghan qui a survécu aux talibans a été tué par balle alors qu’il conduisait pour Lyft à DC

Nasrat Ahmad Yar a survécu à une vie de guerre, à plus d’une décennie de travail en tant qu’interprète pour l’armée américaine en Afghanistan, à une prise de contrôle par les talibans et à un voyage périlleux en Amérique – pour être tué par balle alors qu’il conduisait pour le service de covoiturage Lyft à Washington, D.C.

Matthew Butler, un lieutenant-colonel à la retraite des forces spéciales de l’armée américaine qui a travaillé avec Ahmad Yar sur le terrain, dit qu’il est difficile de comprendre le meurtre apparemment aléatoire de quelqu’un qu’il considérait à la fois comme un frère et un fils.

« La chose qui, je pense, a résonné le plus en moi, c’est juste l’ironie », a déclaré Butler. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. « L’ironie d’avoir grandi en Afghanistan, d’avoir été, vous savez, un interprète effectuant ce type de missions, puis d’être un réfugié et un immigrant – et d’être ensuite tué pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. »

Ahmad Yar, 31 ans, a été inhumé samedi lors de funérailles à la All Muslim Association of America à Fredericksburg, en Virginie. Il laisse derrière lui sa femme, Muzhgan, et quatre enfants – une fille de 13 ans et trois fils, âgés de 11 ans. , huit et 15 mois.

Il a été tué au travail lundi soir dans ce que Butler soupçonne d’être un vol de voiture aléatoire ou une violence liée à un gang. Aucun suspect n’a été arrêté, mais une vidéo de surveillance a capturé le son d’un seul coup de feu et quatre garçons ou jeunes hommes ont été vus en train de fuir les lieux.

« Ce n’est rien à quoi vous pouvez être préparé », a déclaré Butler. « Ça a été une semaine épuisante. »

« Il essayait toujours d’aider les gens »

Ses amis et sa famille décrivent Ahmad Yar comme un homme gentil et généreux qui a vécu sa vie au service des autres – son pays, sa famille et tous ceux qui étaient dans le besoin.

Il travaillait comme chauffeur de dépanneuse pendant la journée et comme chauffeur Lyft la nuit, essayant de rassembler suffisamment d’argent pour payer le loyer, prendre soin de ses enfants et renvoyer de l’argent à sa famille en Afghanistan.

« Il faisait tout ce qu’il pouvait pour vraiment profiter du rêve américain en travaillant si dur, en économisant son argent », a déclaré Butler. « Il voulait créer sa propre entreprise de remorquage. »

Matthew Butler, à droite, un lieutenant-colonel à la retraite des forces spéciales de l’armée américaine qui a servi avec Ahmad Yar en Afghanistan, embrasse un compagnon de deuil lors des funérailles de samedi. (Nathan Howard/Associated Press)

Lorsqu’il ne travaillait pas, il s’est porté volontaire pour aider à amener d’autres interprètes afghans et leurs familles aux États-Unis, et accueillait souvent les nouveaux arrivants à l’aéroport et aidait à prendre soin d’eux pendant qu’ils s’adaptaient à leur nouvelle maison.

« Il était si généreux. Il était si gentil. Il essayait toujours d’aider les gens », a déclaré à l’Associated Press Rahim Amini, un autre immigrant et ami afghan.

Jeramie Malone a connu Ahmed Yar grâce à son travail bénévole auprès d’une organisation fondée par des vétérans qui met en sécurité d’anciens interprètes afghans.

« Il a toujours voulu donner plus qu’il ne recevait et il était vraiment extrêmement gentil », a déclaré Malone.

Travaillant pour l’armée américaine depuis l’âge de 10 ans

Ahmad Yar avait 18 ans quand le poing de Butler l’a rencontré. Il commençait tout juste sa carrière d’interprète.

« J’ai été choqué par son âge », a déclaré Butler, qui avait environ 40 ans à l’époque. « Il était, vous savez, impliqué dans des discussions diplomatiques avec des chefs et des anciens tribaux et dans tous ces différents engagements dans lesquels nous le prenions. Il avait donc vraiment une maturité et une gaieté en lui dont je me souviendrai toujours. »

Mohammad Ahmadi pose pour un portrait à Alexandria, en Virginie, le vendredi 7 juillet 2023, tout en tenant un téléphone montrant une photo numérique de son cousin, Ahmad Yar. (Serkan Gurbuz/Associated Press)

Mais son travail pour l’armée américaine a commencé bien avant cela. Il s’est présenté pour la première fois à l’aérodrome de Bagram près de Kaboul à l’âge de 10 ans et faisait des petits boulots, a déclaré Butler.

« C’était une sorte de blague. C’est un peu comme si tout le monde l’avait présenté comme l’enfant qui ne partirait pas, et il a juste traîné avec nous », a déclaré Butler. « Et au moment où je l’ai rencontré, il avait déjà appris l’anglais par lui-même et avait été promu interprète. » Lorsqu’on lui a demandé pourquoi un si jeune garçon ferait ce genre de travail, Butler a répondu: « Il avait juste un tel dégoût pour les talibans. »

Fuir les talibans

Ce sont les talibans qui ont finalement chassé Ahmad Yar et sa famille d’Afghanistan.

Les États-Unis ont mis en place un programme spécial de visa d’immigrant pour les Afghans qui ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement américain pour venir en Amérique depuis 2009. Mais Amini a déclaré que son ami ne voulait pas postuler tout de suite.

Il a rappelé Ahmad Yar en disant: « J’ai des gars ici que je dois soutenir … Quand je sens qu’ils n’ont pas besoin de mon soutien, je peux aller en Amérique. »

Mais en août 2021, les États-Unis se sont retirés du pays et les talibans – qui contrôlaient auparavant l’Afghanistan dans les années 90 – ont pris le contrôle.

Un membre de la famille réconforte Asem Ahmad Yar, 8 ans, lors des funérailles de son père. (Nathan Howard/Associated Press)

Quiconque travaillait avec des connexions occidentales était un risque sous le nouveau régime, et il y avait une ruée massive pour sortir. Plus de 30 000 réfugiés afghans sont arrivés au Canada depuis août 2021, et le gouvernement fédéral a pour objectif d’en réinstaller 40 000 d’ici la fin de cette année. Beaucoup d’autres qui ont travaillé pour le Canada, ou des membres de leur famille, attendent toujours, et le NPD a demandé au gouvernement de lever le plafond.

Mohammad Ahmadi, le cousin d’Ahmad Yar, était déjà aux États-Unis après avoir également travaillé pour l’armée américaine. Les deux hommes ont parlé au téléphone de la manière de faire sortir Ahmad Yar et sa famille d’Afghanistan.

Ahmadi a déclaré que son cousin pouvait voir des soldats talibans marcher dans les rues de Kaboul et craignait qu’ils ne découvrent qu’il avait été interprète pour l’armée américaine.

« Il a dit: » Je ne veux pas être tué devant ma femme et mes enfants « », a déclaré Ahmadi.

La femme de Nasrat Ahmad Yar pleure sur la tombe de son mari. (Mariam Zuhaib/Associated Press)

Lorsqu’Ahmad Yar n’a pas pu sortir de l’aéroport bondé de Kaboul, il s’est rendu dans le nord de l’Afghanistan dans l’espoir d’entrer en Ouzbékistan. Lorsque cela n’a pas fonctionné, sa famille et lui se sont rendus dans la ville de Mazar-i-Sharif, dans le nord-ouest du pays, où lui et sa famille ont pu prendre un vol pour les Émirats arabes unis, puis se rendre aux États-Unis, d’abord en Pennsylvanie. , puis Virginie.

Butler dit que son ami avait de grands espoirs pour sa vie aux États-Unis

« À la manière typique de Nasrat, il ne s’agissait pas vraiment de lui, mais des autres. Il s’agissait de ses enfants, et tout ce qu’il voulait faire était de donner à ses enfants la meilleure opportunité d’avoir la meilleure vie possible », a-t-il ajouté. dit Butler.

« Il était passionné par ça. Il était passionné par le fait de réussir et de faire quelque chose d’eux-mêmes ici pour que ses enfants puissent profiter de cet héritage. »

Butler dit qu’il travaille maintenant avec davantage d’amis et de collègues d’Ahmad Yar pour s’assurer que sa famille est prise en charge grâce à une combinaison de financement participatif, d’assurance-vie de Lyft et de bourses d’études à but non lucratif.

Il dit qu’ils espèrent créer une fiducie qui « voit cette famille non seulement au cours des deux prochains mois ou des deux prochaines années, mais vraiment tout au long de sa vie ».