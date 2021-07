Un internaute interroge Babil Khan, le fils de feu Irrfan Khan, sur sa religion, il donne une réponse épique

Babil Khan, le fils du défunt acteur Irrfan Khan, a répondu à un adepte d’Instagram qui s’est enquis de sa religion.

Prenant sur Instagram Stories, Babil a partagé une capture d’écran d’un commentaire, qui demandait: « Frère, êtes-vous musulman? » Dans ses réponses, il a écrit : « @sahil_insta69 je n’appartiens à aucune religion », suivi de « @sahil_insta69 je suis Babil ».

Babil a également ajouté : « J’ai lu la Bible, la Bhagvad Gita, le Coran et je suis en train de lire Guru Granth Sahib. Je suis pour tout. La façon dont nous nous aidons à évoluer est la base de toutes les religions.

Pour les non avertis, Babil a déclaré le mois dernier qu’il abandonnait l’université pour se concentrer uniquement sur sa profession d’acteur. Il était étudiant à l’Université de Westminster, où il étudiait le cinéma.

Dans sa publication Instagram, elle a écrit : « Tu vas tellement me manquer. Mes belles amies. J’ai un cercle très étroit ici à Mumbai, littéralement 2-3 amis au total. Vous m’avez tous donné une maison dans un endroit étrange et froid et vous avez fait j’ai l’impression d’être à ma place. » Babil a ensuite fait ses adieux à l’Université de Westminster dans la légende. « Merci, je t’aime. Film BA, abandon aujourd’hui, avec plus de 120 crédits parce que je donne tout pour jouer à partir de maintenant. Au revoir Université de Westminster. Je vous aime mes plus vrais amis »

Voir le post ici-

Côté travail, Babil fera ses débuts d’acteur dans Qala d’Anvitaa Dutt, dans lequel apparaît également Triptii Dimri. Le film sera disponible sur Netflix. Avant même la sortie de son premier film, il a déjà décroché un deuxième projet. Shoojit Sircar le dirigera dans un film, et il le jouera.