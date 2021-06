Un internaute appelle Ankita Lokhande pour avoir fait une pause sur les réseaux sociaux avant l’anniversaire de la mort de la SSR

L’actrice de télévision Ankita Lokhande s’est rendue jeudi sur Instagram pour annoncer qu’elle avait décidé de faire une pause dans les réseaux sociaux. Ankita Lokhande a informé ses fans que ce n’était pas un « au revoir » mais un « à plus tard » et qu’elle serait de retour sur la plateforme après une interruption.

Cela survient quelques jours avant le premier anniversaire de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput, qui tombe le 14 juin.

Ankita a pris son compte Instagram et a partagé une note qui disait: « Ce n’est pas un au revoir, c’est à plus tard. » Elle a utilisé un emoji d’adieu comme légende.

Dès qu’Ankita a fait l’annonce, alors qu’une section d’utilisateurs a exprimé qu’ils souhaitaient la voir bientôt, certains utilisateurs l’ont qualifiée d’hypocrite pour être allée « sous terre » alors que l’anniversaire de la mort de SSR approche à grands pas.

Plus tôt, le 1er juin, Ankita avait partagé une histoire Instagram où elle a posté un emoji au cœur brisé avec « June » écrit sur le post. Bien sûr, nous savons tous ce que cela signifiait !

En fait, Ankita a même partagé un collage de scènes de l’émission » Pavitra Rishta » mettant en vedette Sushant et elle, ainsi que d’autres co-stars dont Hiten Tejwani, qui a ensuite remplacé Sushant dans l’émission en tant que protagoniste masculin le 1er juin, marquant le 12 années de la série.

Taguant les acteurs et l’équipe de la série, le message d’Ankita fait une mention spéciale à Sushant, qui serait son ex-petit ami, avec le hashtag #sushantsinghrajput.

« 12 ans !! Ohh, oui oui, c’est 12 ans de ‘Pavitra Rishta’, le temps passe très vite. Avec plus de 66 récompenses, #Pavitrarishta reste l’une des émissions les plus appréciées de la télévision indienne. Voici 12 glorieuses années de cela spectacle emblématique. Ce qui m’a non seulement donné Archana, mais aussi l’amour dans le monde entier et a fait de moi qui je suis aujourd’hui », a écrit Ankita. « L’histoire qui célèbre la joie de vivre, l’amour, la famille et l’amitié. Merci @balajitelefilmslimited @ektarkapoor de m’avoir fait Archana et merci à tous les acteurs et l’équipe. Merci Maa et Paa de m’avoir toujours soutenu. #pavitrarishta #12years #balajitelefilms #archana #ektakapoor #love #memories », a-t-elle ajouté.

Pour les non-initiés, Ankita et Sushant étaient en couple avant de se séparer en 2016.