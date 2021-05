Un intelligent de 3 ans demande un gâteau d’anniversaire sur le thème du Roi Lion, la raison laisse les internautes amusés

Les anniversaires sont toujours spéciaux pour chaque enfant, tout comme le délicieux gâteau. Mais souvent, quand il y a beaucoup d’invités, on obtient une assez petite portion du dessert. Cependant, une fillette de trois ans s’est assurée d’obtenir la part du lion en commandant spécialement un gâteau non conventionnel sur le thème du Roi Lion. Un utilisateur de Twitter, Casey Feigh, a partagé dimanche quelques photos de la célébration de l’anniversaire de sa nièce. Les photos comprenaient également le gâteau d’anniversaire qui semblait être un choix assez étrange.

Dans le message, Feigh a expliqué que sa nièce, Leona, lui avait demandé de lui offrir un gâteau du Roi Lion de Disney. Elle voulait que la grotte soit sculptée avec la scène où le roi lion Mufasa meurt et son petit Simba regarde. Interrogé sur la raison de la commande d’un gâteau si triste, sa petite nièce a mentionné une explication très mignonne. Elle a dit qu’après avoir vu Mufasa mourir, tout le monde à la fête deviendra triste, et alors elle pourra avoir tout le gâteau pour elle-même.

Feigh a pris quelques photos de la réaction adorable de sa nièce en voyant le gâteau. Maintenant, les clichés deviennent viraux. L’image du gâteau montre comment la représentation traumatisante a été capturée où Mufasa est piétiné à mort par un troupeau de gnous.

Ma nièce a eu 3 ans aujourd’hui !! Elle a demandé un gâteau du Roi Lion mais plus précisément le moment où Mufasa meurt, car « tout le monde sera trop triste pour manger le gâteau et ce sera tout pour moi ». pic.twitter.com/UOatqCUSj0– Casey Feigh (@caseyfeigh) 29 mai 2021

La publication a recueilli plus de 7 millions de likes, près de 100 000 retweets et des tonnes de réactions. Les internautes craquent sur le plan génial du petit pour obtenir plus de parts de gâteau. De nombreux Twitteratis ne pouvaient s’empêcher de rire de l’idée de Leona.

Voix d’un enfant qui souffle des bougies : « Longue vie au roi. » — Peptostate (@PeptoState) 29 mai 2021

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont loué l’intelligence et le processus de réflexion de l’enfant à un si jeune âge.

Cet enfant va des endroits dans la vie. C’est une excellente pensée critique à l’âge de 3 ans – Robert Littal BSO (@BSO) 29 mai 2021

J’ai des réactions mitigées d’admiration et de peur du génie sociopathique et émotionnel qu’elle a déjà compris à ce jeune âge pour manipuler les gens. Wow – Bulbul Gupta (@bulbulnyc) 30 mai 2021

Certains ont partagé un aperçu des gâteaux d’anniversaire que leurs enfants avaient demandés.

Mon neveu a 3 ans aujourd’hui et a demandé un gâteau / une fête sur le thème des animaux parce qu’il n’aime pas les gens. Ce que je veux dire, est juste. pic.twitter.com/Zpyz6NadLL– Haydon Strable (@hstrabzz) 30 mai 2021

Quelques personnes ont fait l’éloge des boulangers, soulignant la grande précision avec laquelle ils avaient capturé l’essence de la scène particulière demandée par Leona.

Le gâteau a été parfaitement préparé par Thirsty Whale Bakery, une confiserie située à Minneapolis aux États-Unis.

