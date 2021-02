L’instructeur SoulCycle Stacey Griffith. | Ari Perilstein / Getty Images pour American Express

Le saut de ligne de la star de SoulCycle, Stacey Griffith, soulève une grande crainte que le déploiement du vaccin soit truqué vers les riches et les bien connectés.

Stacey Griffith est une instructrice vedette de SoulCycle depuis plus d’une décennie. Pendant 45 minutes à la fois, elle apprend à ses coureurs comment rouler sur le rythme, comment tourner un bouton qui augmente la résistance contre laquelle ils poussent et comment «trouver leur passion et leur but» sur des vélos qui ne vont nulle part. Ses cours sont légendaires et se vendent à maintes reprises, faisant d’elle l’instructrice SoulCycle la mieux payée de l’entreprise, à 800 $ par cours.

Et vendredi, elle dit qu’elle a utilisé ces informations d’identification pour marquer sa première injection du vaccin Moderna.

«Maintenant, je peux enseigner SoulCycle avec un peu plus de foi que tout ira bien», a-t-elle écrit dans un post Instagram maintenant supprimé. Elle a étiqueté cinq personnes qui, selon elle, l’ont aidée à «remplir des formulaires en ligne» et à «soumettre des documents» pour se procurer le vaccin.

Griffith est situé à New York, où le département de la santé de la ville est dans la phase 1b du déploiement du vaccin, rendant les travailleurs de la santé, le personnel des épiceries, les résidents de plus de 65 ans et les enseignants éligibles au vaccin. Selon ces directives, Griffith n’était pas éligible, mais elle a dit au Daily Beast qu’elle avait reçu le vaccin parce qu’elle était une «éducatrice» dont la priorité est de «maintenir ma communauté et leurs systèmes respiratoires à pleine capacité afin qu’ils puissent vaincre ce virus si ils en sont infectés.

Avec à quel point le déploiement du vaccin a été mal exécuté et à quel point cela a été difficile pour les personnes qui faire se qualifier pour obtenir le vaccin, l’explication de Griffith a soulevé des questions sur ce que Griffith et son équipe ont rempli sur lesdits formulaires.

Le compte Instagram de Griffith a été bombardé par des commentateurs en colère qui lui ont demandé pourquoi et comment elle avait pu obtenir une dose avant les personnes qui pourraient en avoir besoin en raison de problèmes de santé sous-jacents préexistants ou de l’âge.

Le scandale est devenu si grand que Le maire de New York, Bill de Blasio s’est adressée au vaccin de Griffith lors d’une conférence de presse ce week-end, affirmant qu’elle n’aurait pas dû être en mesure de l’obtenir.

« Cela ne ressemble pas à quelqu’un qui aurait dû se faire vacciner pour moi », a déclaré de Blasio. « Je ne pense pas que quelqu’un qui se présente et dit: » Hé, je suis un instructeur SoulCycle « , aurait dû se qualifier à moins qu’il y ait un autre facteur. »

Bien que la vaccination de Griffith soit sans aucun doute digne d’un tabloïd, elle symbolise les plus grandes frustrations entourant le déploiement du vaccin aux États-Unis. Même s’il existe des règles pour savoir qui peut se faire vacciner, être riche et bien connecté peut aider quelqu’un à sauter la ligne. Et alors que les partis éligibles refusent de participer et que les vaccins risquent de mal tourner dans certains endroits, la conversation plus large tourne autour d’une question: qui «mérite» de se faire vacciner?

SoulCycle s’est distancé du vaccin de son instructeur vedette

Officiellement, SoulCycle s’est distancé des actions de Griffith. Un porte-parole m’a dit que l’entreprise n’avait pas joué un rôle dans la notation du vaccin pour le célèbre instructeur:

Stacey Griffith a opéré à titre personnel en demandant un vaccin COVID-19 de l’État de New York. SoulCycle ne joue aucun rôle dans l’organisation ou l’obtention de vaccinations pour les instructeurs ou autres employés et nous n’encourageons aucun de nos employés SoulCycle à rechercher la priorité des vaccins en tant qu’éducateurs.

De même, dans une note envoyée aux membres du personnel lundi, le PDG de SoulCycle a écrit que les instructeurs ne devraient pas essayer de se faire vacciner en prétendant être des éducateurs. Un ancien membre du personnel m’a envoyé une partie de la note de service à l’échelle de l’entreprise:

… Les instructeurs SoulCycle ne sont pas qualifiés en tant qu’éducateurs pour recevoir le vaccin en fonction uniquement de leurs rôles chez SoulCycle et ne devraient pas tenter de recevoir le vaccin à moins qu’ils ne soient autrement éligibles à le faire, sur la base des réglementations nationales appropriées.

Au sein de l’entreprise, certains des collègues instructeurs de Griffith sont contrariés qu’elle ait apparemment sauté la ligne. Certains l’ont appelée spécifiquement dans son message, remettant en question sa décision. Un initié connaissant les coureurs de Griffith sur le toit extérieur de SoulCycle à Tribeca a déclaré qu’un certain nombre de ses coureurs réguliers se vantaient d’avoir été vaccinés tandis que d’autres refusaient de se conformer aux protocoles de masquage sur place, un point de stress pour les membres du personnel qui doivent être autour d’eux.

Un instructeur actuel m’a dit que le message de Griffith reflétait mal la société et qu’il montrait le gouffre entre les paroles de SoulCycle et ses actions. Cela correspond aux problèmes d’image de SoulCycle ces derniers temps. Après avoir rendu compte de l’entreprise pendant des mois, j’ai constaté que les membres du personnel se plaignaient d’un environnement de travail toxique qui comprend sa riche clientèle agissant de manière grossière, des luttes intestines entre les instructeurs et un système qui se nourrit d’exclusivité tout en prêchant des valeurs comme la communauté et la solidarité.

«Nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Nous sommes foutrement en colère… »

«C’est exactement le problème avec Soul», m’a dit un instructeur actuel. «Nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Nous sommes foutrement en colère, surtout parce que vous savez que la faillite est un tel risque sur ce marché.

Comme de nombreuses marques de groupe de fitness, SoulCycle a vu la pandémie écraser ses revenus aux États-Unis parce que ses studios ne peuvent pas ouvrir. Les critiques de Griffith ont fait valoir que cette décision de l’instructeur le plus célèbre de l’entreprise était sans doute un mauvais regard pour une entreprise qui avait déjà des difficultés financières.

Alors que Griffith a reçu sa dose, le pays ne parvient pas à attirer les gens

Mais la réaction démesurée à Griffith et SoulCycle représente également une histoire plus importante.

Il y a probablement beaucoup de gens qui n’ont jamais suivi de cours SoulCycle auparavant, ni qui connaissent Griffith, mais qui savent ce que représente la marque: un luxe pour les personnes aisées et bien connectées. Le fait que Griffith puisse obtenir le vaccin symbolise à quel point il peut être facile pour les riches d’obtenir ce qu’ils veulent, avant tout le monde, en particulier ceux qui se qualifient selon les directives de New York et qui n’ont pas encore été en mesure de prendre rendez-vous.

Le fait que Griffith ait apparemment obtenu sa première dose du vaccin Moderna si facilement au milieu du déploiement désordonné de l’État et du chaos national montre à quel point l’inégalité souligne cette pandémie. Et comment le fait d’être riche et bien connecté peut vous faire passer avant les personnes qui, en raison de leur âge, de leur nécessité et de leur vulnérabilité, ont été considérées comme une priorité par les responsables de la santé.

La question de savoir qui «mérite» le vaccin est compliquée, et certains experts soutiennent que nous devrions vacciner autant de personnes que possible sans trop se soucier de l’ordre. Mais s’il n’y a pas d’ordre, cela sape le système. Et il reste vrai que le vaccin est en demande, et le récit de Griffith est accompagné d’histoires sur la difficulté pour les gens, en particulier les personnes âgées et les personnes de couleur, de prendre des rendez-vous.

Un éditorial de CNN détaille à quel point il a été difficile pour l’écrivain de faire vacciner ses parents et comment le ministère de la Santé de l’Arizona a perdu leurs dossiers de rendez-vous. Des histoires similaires sur les problèmes et les luttes existent à New York et en Caroline du Sud. À Jackson Heights, à New York, un site de vaccination Covid-19 ciblant une communauté latino durement touchée a vu ses nominations principalement englouties par des Blancs extérieurs à la communauté, a rapporté CNN. Il y a aussi des rapports de vaccins sous-évalués, et des histoires de pénuries aussi.

Lundi, Griffith a posté des excuses sur Instagram.

«Je tiens à m’excuser du fond du cœur pour ma récente action en recevant le vaccin», a-t-elle écrit. «J’ai fait une terrible erreur de jugement et pour cela je suis vraiment désolé.»

Griffith n’a pas autorisé les commentaires sur le message. Elle est toujours sur le calendrier de l’entreprise.