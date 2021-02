Un instructeur de yoga du Bengale fait un poirier avec des jambes amputées, donne de l’espoir aux autres

Plus que souvent, des personnes absolument en bonne santé, en forme et capables ne parviennent pas à faire un poirier. Dans une vidéo récente qui a pris d’assaut Internet, une jeune femme peut être vue en train de faire un poirier de manière indépendante malgré l’amputation de ses jambes. Arpita Roy de Barrackpore au Bengale occidental avait perdu ses jambes dans un terrible accident en 2006. De ne pas pouvoir marcher du tout à marcher avec des jambes prothétiques, la femme inspirante a parcouru un long chemin.

À travers sa vidéo, Arpita a également attaqué des trolls qui lui ont dit qu’elle avait peur de se montrer sans les membres artificiels. Elle, dans la légende de son message, a également ajouté que c’était un tragique accident qui lui avait enlevé les jambes et que ce n’était pas sa faute. En outre, l’entraîneur de yoga as mentionne également que les gens doivent être gentils car des accidents et des incidents malheureux peuvent survenir avec n’importe qui. Elle a également souligné qu’elle n’était ni timide ni honteuse de son corps et qu’elle était en fait heureuse de qui elle était. Fouillant les haineux, elle a également déclaré qu’elle ne menait pas une fausse vie pour les médias sociaux et qu’elle présentait les choses telles qu’elles sont dans sa vie.

Parler au Express indien, Arpita a déclaré que le jour noir de sa vie s’était passé en avril 2006 après qu’elle soit tombée de son vélo et qu’un camion lui avait écrasé les deux jambes. Elle appelle en fait un miracle qu’elle n’ait pas été tuée. Donnant des détails sur son parcours de récupération, elle a déclaré que sa blessure était si grave que les médecins n’avaient d’autre choix que de lui amputer les jambes. Une fois que cela a été fait, elle a passé les quatre mois suivants confinée au lit d’hôpital.

Son véritable voyage de retour à la vie a commencé après sa sortie de l’hôpital. Arpita a non seulement commencé progressivement à apprendre les prothèses de jambe, mais a également essayé de garder une vision positive de la vie. Elle dit que même si elle faisait de son mieux, la société n’était pas gentille avec elle car beaucoup de gens la regardaient, tandis que certains l’appelaient un fardeau. Après avoir essayé différentes choses, y compris des séances d’entraînement, elle a finalement trouvé sa place dans le yoga. Faire du yoga a non seulement aidé sa forme physique, mais l’a également aidée mentalement. Peu à peu, elle est devenue très performante dans le yoga et a commencé à publier des extraits de ses séances de pratique. Bientôt, elle a été reconnue en ligne par des athlètes de renom et d’autres personnes sur les réseaux sociaux. Elle a jusqu’à présent remporté de nombreux concours et a également figuré dans Yoga Journal et Amputee Coalition, entre autres.