Un instructeur de parachute Daredevil qui a appris à Tom Cruise à faire du parachutisme a volé un camping-car

Un parachutiste de l’équipe GB qui a enseigné le sport à Tom Cruise pour Mission: Impossible a été dévasté après avoir volé sa fourgonnette de 30000 £.

Sian Stokes, d’East Bridgford, dans le Nottinghamshire, a déclaré que son camping-car personnalisé Ford gris – qui avait « littéralement toute notre vie » – avait été entaillé mercredi soir.

La femme de 33 ans a déclaré qu’elle et son fiancé Ian Hodgkinson, 49 ans, avaient l’impression qu’ils « avaient tout perdu » et qu’elle pourrait devoir se retirer des championnats du monde en août.

Elle a déclaré à MailOnline: « Il y a littéralement toute notre vie dans la camionnette, j’ai l’impression d’avoir tout perdu et je ne sais pas vers qui me tourner.

«Nous sommes tous les deux des parachutistes à plein temps, alors comptez sur cela pour travailler. Nous faisons également tous les deux partie de l’équipe britannique.

Mais il semble que je devrai me retirer maintenant en raison d’un manque de fonds avec le Championnat du monde en août. C’est tellement triste.

Sian Stokes, d’East Bridgford, Nottinghamshire, a déclaré que son camping-car personnalisé Ford gris – qui avait « littéralement toute notre vie » – avait été entaillé mercredi soir.

La femme de 33 ans a déclaré qu’elle et son fiancé Ian Hodgkinson, 49 ans, avaient l’impression qu’ils « avaient tout perdu » et qu’elle pourrait devoir se retirer des championnats du monde en août.

Le couple travaille comme instructeurs de parachutisme et a aidé à apprendre à la star hollywoodienne Cruise à sauter pendant le tournage de Mission: Impossible – Impossible en 2017 (photo ensemble)

Mme Stokes a déclaré que la camionnette avait été achetée pour 32000 £ mais contenait 20000 £ d’équipement supplémentaire – y compris des parachutes, des caméras, des casques et une machine à café.

Elle travaillait à Manchester quand il a été arraché à l’extérieur de sa maison vers 20 heures – mais elle pense que c’était un vol « aléatoire ».

L’athlète a également rejeté l’idée qu’elle et M. Hodgkinson avaient été ciblés en raison de leur renommée ou parce que les coupables savaient ce qu’il y avait dans le véhicule.

Elle a déclaré: « La camionnette n’était pas seulement un véhicule, mais nous avions créé tant de souvenirs à ce sujet. C’était une résidence secondaire parfaite sur roues.

« Il contenait de nombreux objets sentimentaux qui ne peuvent pas être remplacés, ainsi que de nombreux objets et équipements essentiels à la formation.

« En fait, j’ai posé le lit pour créer plus d’espace de rangement, donc tout était caché, vous ne pouviez rien voir en regardant par la fenêtre.

« Donc, ils n’auraient pas su qu’il y avait des boîtes et des boîtes de choses différentes car tout était hors de vue. »

Elle a ajouté: « Je pense que c’est un vol au hasard. Je ne peux pas imaginer connaître la personne qui a fait ça.

Mme Stokes a déclaré que la camionnette avait été achetée pour 32000 £, mais contenait 20000 £ d’équipement supplémentaire – y compris des parachutes, des caméras, des casques et une machine à café.

Elle travaillait à Manchester quand il a été arraché à l’extérieur de sa maison vers 20 heures – mais elle pense que c’était un vol « aléatoire »

La championne nationale de parachutisme, qui saute depuis 14 ans depuis qu’elle a essayé de maîtriser sa peur des hauteurs, a parcouru les rues et en ligne à la recherche d’indices.

Mais elle a dit qu’elle n’avait pas trouvé de fourgonnettes similaires à vendre et a noté que le véhicule unique serait facile à repérer.

La vidéosurveillance de son voisin a attrapé deux hommes marchant vers le camping-car, qui, selon elle, l’a volé.

Elle a dit qu’il leur avait fallu huit minutes pour marcher sur la route, monter dans la camionnette et partir avec les feux de route allumés.

Elle a ajouté: « Je ne sais pas s’ils avaient vu la camionnette plus tôt dans la journée et savaient que nous n’étions pas là, je ne sais pas. »

Mme Stokes craint maintenant que le vol ne ruine son rêve de devenir championne du monde lors du prochain événement en Russie en août.

Le numéro deux mondial a déclaré: « Le vol de la camionnette et de tous les objets, y compris l’équipement, affectera considérablement le montant des fonds disponibles pour s’entraîner en équipe.

L’athlète a également rejeté l’idée qu’elle et M. Hodgkinson avaient été ciblés en raison de leur renommée ou parce que les coupables savaient ce qu’il y avait dans la camionnette.

Mme Stokes et M. Hodgkinson, engagés depuis 2009, sont autofinancés et paient leur propre formation et leurs dépenses

«Ne pas avoir la camionnette impliquera également plus de frais d’hébergement car nous restons dans la camionnette pendant que nous nous entraînons.

« La perte de la camionnette, de l’équipement et de ses biens peut malheureusement mettre fin à ce voyage après des années de dur labeur. »

Mme Stokes et M. Hodgkinson, qui sont engagés depuis 2009, sont autofinancés et paient leur propre formation et leurs dépenses.

Ils travaillent également comme instructeurs de parachutisme et ont aidé à apprendre à la star hollywoodienne Cruise à sauter pendant le tournage de Mission: Impossible – Impossible en 2017.

Des photos exclusives pour MailOnline à l’époque montraient Mme Stokes se promenant dans la campagne de l’Oxfordshire avec l’acteur.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles le couple aurait eu des liens romantiques, mais Mme Stokes a aujourd’hui aboli cela.

Elle a déclaré: « Cela a été complètement sorti de son contexte. Nous avons appris à Tom Cruise comment faire du parachutisme – quand je dis que nous, je veux dire moi et Ian.

«Nous avons eu la chance d’être sélectionnés pour apprendre à Tom comment faire du saut en parachute et je ne sais pas vraiment, il y avait beaucoup de choses dans les nouvelles … Mais il n’y avait absolument aucune vérité là-dedans.

La police du Nottinghamshire a été sollicitée pour commentaires.