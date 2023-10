Un instructeur de l’Air Force sauve un randonneur sur le Half Dome de Yosemite

Avec le vent froid et la grêle qui soufflaient près du sommet du Half Dome dans le parc national de Yosemite, l’instructeur de vol de l’US Air Force, Joshua Haveman, pouvait dire que les autres randonneurs tentant d’atteindre le sommet de 8 800 pieds avaient du mal, en particulier sur les dernières centaines de pieds. haut.

C’est à ce moment-là que quelqu’un a crié et Haveman a vu un randonneur glisser d’environ 80 pieds et atterrir sur un mince rebord rocheux, évitant de peu une chute plus bas dans la montagne. Haveman pouvait voir que l’homme était blessé à cause de l’angle de ses jambes, alors il a commencé à rassembler des bâtons pour fabriquer une attelle de fortune qui a été utilisée pour stabiliser le randonneur lors de sa descente de la montagne.

Le sauvetage par Haveman du randonneur blessé le 2 septembre a reçu les éloges la semaine dernière de sa base aérienne, qui a publié un communiqué de presse, qualifiant l’instructeur de « héros du quotidien » qui a fait preuve d’une « bravoure et d’une ingéniosité extraordinaires lors d’un sauvetage périlleux ».

Au cours des six dernières années, trois personnes ont été tuées en tentant de gravir le sommet, dont deux personnes sont décédées à l’été 2019. Un porte-parole du National Park Service n’a pas révélé l’état du randonneur blessé.

Les randonneurs qui se dirigent vers le sommet du Half Dome s’appuient sur un système de suspension par câble pour les aider dans la dernière étape de l’ascension : une marche raide sur une surface de granit lisse et abrupte.

Haveman, un instructeur de vol du 60e Escadron d’évacuation aérienne, pouvait dire que les autres randonneurs sur la montagne cherchaient désespérément à se mettre à l’abri des éléments alors qu’ils se précipitaient sur le système assisté par câble, selon le communiqué de presse.

Anticipant un accident ou une blessure, Haveman a posé son sac, a sorti une trousse médicale et s’est dirigé vers les autres randonneurs. Quelques instants plus tard, il a vu le randonneur tomber.

« D’autres grimpeurs s’inquiétaient pour ma sécurité, mais le gars était juste là-haut et hurlait de douleur, alors j’ai quitté la zone du câble et j’ai grimpé sur le rebord », a déclaré Haveman.

Lorsqu’il a atteint le randonneur, il a fixé l’attelle au-dessus et au-dessous du tibia de l’homme et a enveloppé sa cheville dans un bandage, selon le communiqué de presse de la base aérienne de Travis. Haveman a également couvert l’homme de son manteau et a demandé aux autres personnes présentes sur la montagne de contacter les autorités. Quelques minutes plus tard, un garde forestier est arrivé pour aider le randonneur à descendre le système de câbles et lui a administré des soins en cas de choc, selon le communiqué de presse.

Un autre garde forestier est arrivé avec un sac médical et le randonneur a été stabilisé avec une attelle de qualité médicale, selon Haveman. À mesure que le temps s’améliorait, d’autres randonneurs ont pu aider et mettre en place un système de poulies pour abaisser le randonneur sur les 30 derniers pieds jusqu’au niveau du sol.

C’est à ce moment-là qu’un hélicoptère de sauvetage est arrivé pour retirer le randonneur de la montagne, selon la base aérienne de Travis.

« Je n’étais pas sûr qu’un hélicoptère serait capable d’atterrir avec des vents aussi forts, alors nous nous préparions à le transporter pendant 10 ou 12 heures avec une civière pour six personnes », a déclaré Haveman. « Apparemment, c’était le premier jour de travail de ce pilote, et il était incroyable. Cela lui a pris environ 15 minutes, mais il a réussi à asseoir l’hélicoptère et nous avons pu charger le patient et pousser un soupir de soulagement.

Le National Park Service a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête. Un porte-parole de la 60e Escadre de mobilité aérienne a déclaré que le communiqué de presse de la base aérienne de Travis « décrit un récit personnel d’une enquête active sur un accident » et que Haveman ne serait pas disponible pour un entretien tant que l’enquête n’est pas terminée.