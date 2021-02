Une institutrice du Vermont dont les mitaines faites maison sont devenues virales après que le sénateur Bernie Sanders les a portées lors de l’inauguration du président Joe Biden a trouvé un fabricant pour répondre aux milliers de commandes qui en résultent pour ses gants confortables.

« J’ai une nouvelle incroyable! Je m’associe à Vermont Teddy Bear pour créer les mitaines de Bernie pour TOUT LE MONDE !! » Jennifer Ellis a tweeté samedi, ajoutant qu’une partie des bénéfices profiterait à l’association caritative Make a Wish Vermont.

« Je savais qu’il devait y avoir un moyen de vous les faire parvenir – et je l’ai trouvé !! » dit l’enseignant de deuxième année.

La femme de 42 ans avait envoyé à Sanders une paire de ses mitaines, fabriquées à partir de pulls en laine réutilisés et doublées de polaire fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées, après avoir perdu contre Hillary Clinton lors de la primaire présidentielle démocrate de 2016, en guise de cadeau de consolation.

L’année dernière, alors que Sanders se présentait à nouveau à la présidence, Ellis a appris qu’il portait les mitaines – « les gens les appelaient ses gants de cuisine » – mais les avait prêtées à quelqu’un d’autre.

Ellis a dit qu’elle était tellement touchée qu’elle a envoyé à Sanders 10 paires supplémentaires.

Les mitaines brunes et beiges du sénateur figuraient bien en évidence sur une photo de l’inauguration du 20 janvier montrant Sanders assis seul dans une chaise pliante, emmitouflé et apparemment peu impressionné par la pompe et les circonstances.

L’image par AFP Le photographe Brendan Smialowski est devenu le premier mème viral de l’ère Biden, avec les Sanders apparemment distants superposés à tout, des scènes de « Star Wars » à « The Last Supper » de Léonard de Vinci.

« Beaucoup, beaucoup d’entre vous ont cherché à acheter une paire de ces superbes mitaines. Malheureusement, je ne les fabrique plus vraiment. Mais je veux m’assurer que vous en ayez une paire », a déclaré Ellis dans une vidéo sur le Vermont. Site Web de la société Teddy Bear.

«Tous ceux qui veulent ces mitaines les obtiendront», a-t-elle dit avec l’enthousiasme d’un enseignant de deuxième année.

Ellis a déclaré à l’AFP trois jours après l’inauguration qu’elle avait reçu environ 13 000 e-mails de personnes souhaitant acheter ses mitaines.

« Pas juste une paire – les gens en veulent beaucoup », dit-elle.