Alors que l’événement d’une journée de Mission Paani commençait le 72ème jour de la République de l’Inde, beaucoup, y compris des guerriers de l’eau, des politiciens, des ministres des syndicats et des célébrités se sont réunis sur Network18 pour prendre l’engagement de la conservation de l’eau. Et parmi les nombreux qui ont pris l’engagement, il y avait Ranjitsinh Disale, l’instituteur du Maharashtra qui est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir remporté un prix d’un million de dollars.

Disale, qui est devenu un nom connu en décembre 2020 après avoir remporté le très convoité Global Teacher Award, a honoré l’initiative d’une journée de Mission Paani Waterthon entreprise par News18 et Harpic India. L’événement vise à amener la conversation sur la conservation de l’eau au premier plan du discours de la société civile en encourageant et en félicitant les guerriers de l’eau et les environnementalistes comme Disale.

Bien que ses fans connaissent Disale en tant qu’enseignant, peu de gens savent qu’il est aussi un environnementaliste dans l’âme. Disale, qui est du village de Paritewadi dans le district de Solapur dans le Maharashtra, a encouragé les techniques de collecte de l’eau parmi les étudiants de son village pour prêcher la conservation de l’eau lors du verrouillage du coronavirus l’année dernière.

«Pendant le verrouillage, nous avons ouvert un siège d’observation pour surveiller la quantité d’eau et d’électricité utilisée par chaque élève à la maison», a déclaré Disale à News18. « Sur la base des données, les élèves ont préparé un plan d’action pour comprendre pendant combien de temps l’eau disponible dans le village peut être utilisée », a-t-il ajouté.

«Ils ont également conçu un plan B en cas de déficit pluviométrique. Les étudiants ont maintenant commencé à utiliser l’eau judicieusement», a déclaré Disale.

Disale a remporté le prix annuel mondial des enseignants 2020 d’un million de dollars en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir l’éducation des filles et déclencher une révolution des manuels codés à réponse rapide (QR) en Inde. L’instituteur estime que les enseignants sont les « vrais acteurs du changement » du monde, avait promis de partager la moitié des prix en argent avec les autres finalistes.

Mercredi, Disale et d’autres acteurs du changement comme la guerrière de l’eau Amla Ruiya et le Dr Fawzia Tarannum, la jeune environnementaliste Licipriya Kanjugam et des acteurs comme Akshay Kumar, se sont réunis pour soutenir la cause de la conservation de l’eau.

La jeunesse est importante lorsqu’il s’agit d’action climatique et d’économie de ressources comme l’eau. La participation d’enseignants comme Disale à l’initiative augmente la portée de son message au niveau du sol.

Mission Paani, une initiative de CNN News18 et Harpic India, mène une campagne pour sauver les précieuses ressources en eau de l’Inde et faire de l’hygiène un mode de vie. Vous pouvez contribuer à la cause en prenant un Jal Pratigya. Visitez www.news18.com/mission-paani