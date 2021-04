Ruben Dario Parra Zuleta a embrassé la poitrine de sa femme lors d’une leçon sur le mouvement oscillatoire enseignée à l’établissement d’enseignement San Vicente de la ville colombienne de Palmira. Les singeries de l’enseignant ont été enregistrées par une étudiante et partagées sur les réseaux sociaux.

L’école a reconnu que Zuleta s’était comporté de manière inappropriée devant ses élèves et le département de l’éducation de Palmira a ouvert une enquête sur l’incident.

L’enseignant s’est excusé pour ses actes. Il a affirmé qu’il avait fait « Une grave erreur » parce qu’il ne réalisait pas que sa caméra filmait à ce moment-là. Zuleta a précisé qu’il n’avait aucune intention de diffuser les moments avec sa femme à la classe.

l Un profesor que hace parte del colegio llamado Educación Educativa San Vicente de Paul, ubicado en Palmira (Vale del Cauca), protagoniza un escandaloso video. pic.twitter.com/yHmtIVTgnd – Mapachepardo (@ Mapachepardo2) 25 avril 2021

Selon le magazine d’actualités Semana, Zuleta a été formée en génie chimique et détient une maîtrise en gestion des technologies éducatives, spécialisée en pédagogie et en éthique.

Les échecs embarrassants de Zoom sont devenus un élément de base de l’ère de la quarantaine, les gens révélant accidentellement plus qu’ils ne l’avaient prévu à des amis, des collègues et de parfaits inconnus. L’année dernière, un politicien argentin a dû démissionner du parlement du pays après s’être fait prendre en train de sucer le sein d’une femme lors d’une session du Congrès en ligne. Également en 2020, un fonctionnaire avait des relations sexuelles lors d’un appel Zoom aux Philippines, et un incident similaire s’est produit au milieu d’une réunion en ligne du conseil municipal à Rio de Janeiro, au Brésil.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!