Un institut scientifique a classé les chats de compagnie comme des “espèces exotiques envahissantes” et les amoureux des chats ne sont pas contents

L’Académie polonaise des sciences a classé les chats domestiques dans la catégorie des “espèces exotiques envahissantes”.

Il considérait les chats comme une menace prédatrice pour la biodiversité locale.

L’Académie a été dénoncée par les amoureux des chats et les propriétaires d’animaux.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Un institut scientifique polonais a classé les chats domestiques dans la catégorie des “espèces exotiques envahissantes”.

L’Académie polonaise des sciences a défini le chat domestique (felis catus) comme “étranger” car il a été domestiqué au Moyen-Orient et a considéré les chats comme “envahissants” en raison de “l’influence négative des chats domestiques sur la biodiversité indigène”. ont-ils expliqué dans un communiqué.

L’Académie a une longue liste d’animaux qu’elle considère comme une “espèce exotique envahissante”, y compris la renouée du Japon, les ratons laveurs, les papillons de nuit et les canards mandarins.

Ils déclarent que ces espèces présentent “un risque imprévisible pour la faune locale”, citant une étude montrant que les chats en Pologne tuent et mangent 48,1 et 583,4 millions de mammifères et 8,9 et 135,7 millions d’oiseaux par an.

Les critères d’inclusion du chat parmi les espèces exotiques envahissantes “sont remplis à 100% par le chat”, a déclaré Wojciech Solarz, biologiste à l’Académie polonaise des sciences. dit AP.

Les propriétaires de chats et les amoureux des chats ont exprimé leur indignation face à la classification, craignant qu’elle n’incite à l’abus ou à la maltraitance des chats domestiques.

Certains médias rapportent qu’ils ont donné la fausse impression que l’institut appelait à l’euthanasie des chats sauvages et autres, AP signalé.

Les commentaires sur la page Facebook de l’Académie voient des gens dire que la classification de l’institution est “simplement stupide et nuisible”, l’un d’eux disant, “tu es nul et tu es indigne de ton nom”.

S’adressant à AP, Wojciech Solarz, biologiste à l’Académie polonaise des sciences, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une telle réponse en ajoutant le Felis Catus à la base de données, affirmant qu’aucune autre entrée n’avait provoqué une telle réaction émotionnelle.

Telle était la fureur que Solarz a affrontée avec la championne des chats Dorota Suminska, l’auteur d’un livre intitulé “The Happy Cat”, à la télévision nationale.

Suminska, un vétérinaire, a dit : “Demandez si l’homme est sur la liste des espèces exotiques non envahissantes” lorsqu’il parle de la diminution de la biodiversité. et a fait valoir que les chats étaient injustement trop blâmés.

Solarz a suggéré que les commentaires négatifs pourraient provenir d’un malentendu, selon lequel les gens pensent que l’Académie implique que les gens font du mal à leurs chats.

L’Académie recommande uniquement aux propriétaires de chats de limiter le temps passé par leurs animaux à l’extérieur pendant la saison de reproduction des oiseaux.

Dans une publication Facebook, plus tôt ce mois-ci, abordant la classification et les critiques qui en ont résulté, l’Académie a déclaré qu’elle était “opposée à toute cruauté envers les animaux”. Il a expliqué que définir le chat domestique domestique comme une espèce exotique envahissante ne justifie aucun abus à leur encontre, ni ne justifie l’abandon de chats.”