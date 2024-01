Un institut israélien découvre un nouveau traitement efficace contre le cancer utilisant les cellules immunitaires

Gagner sur le champ de bataille nécessite une combinaison de soldats déterminés et d’intelligence précise, mais lorsqu’il s’agit de lutter contre le cancer, les combattants du système immunitaire – les cellules T – perdent rapidement leur capacité à tuer et s’épuisent, tandis que les cellules dendritiques qui fournissent l’intelligence (Les DC) sont rares.

Aujourd’hui, des chercheurs de l’Institut des sciences Weizmann de Rehovot ont découvert un nouveau type d’immunothérapie basé sur l’intercommunication entre différentes cellules immunitaires. Ils affirment que cette technique pourrait ouvrir la voie à des traitements innovants contre le cancer et les maladies auto-immunes.

Les DC sont des cellules professionnelles présentatrices d’antigènes qui luttent contre les agents pathogènes invasifs tout en garantissant une tolérance à l’égard d’elles-mêmes et d’antigènes environnementaux inoffensifs. Ils capturent les agents pathogènes et reçoivent des signaux provenant d’agents pathogènes qui influencent l’issue des réponses immunitaires.

Combattre le cancer avec le système immunitaire

L’immunothérapie s’est révélée très prometteuse car une nouvelle génération de traitements pourrait exploiter le système immunitaire de l’organisme pour lutter contre le cancer, mais elle n’a pas encore été pleinement réalisée.

Travaillant sur des modèles de souris, les chercheurs de Weizmann présentent un anticorps nouvellement développé qui relie les cellules T aux cellules dendritiques, créant ainsi une puissante réponse immunitaire aux tumeurs cancéreuses, de sorte que les traitements reliant diverses cellules du système immunitaire pourraient créer une équipe de combat d’élite pour vaincre le cancer et d’autres maladies.

Cellules cancéreuses (à titre d’illustration). (crédit : Wikimedia Commons)

L’efficacité de ce nouveau traitement a été testée sur plusieurs modèles murins de cancer, notamment des cancers agressifs du sein, du poumon et de la peau. Le traitement avec le nouvel anticorps, par rapport au traitement existant, a considérablement réduit le taux de croissance des cancers de la peau et du poumon. En revanche, les tumeurs du sein qui n’ont pas répondu au traitement existant n’ont pas non plus répondu au nouvel anticorps. Les chercheurs pensent que cela est dû au très petit nombre de cellules dendritiques actives autour de ces tumeurs. Par conséquent, ils ont essayé de combiner leur nouvel anticorps avec un traitement existant qui améliore l’activité des cellules dendritiques autour de la croissance.

Ce traitement combiné s’est avéré plus efficace que les options existantes. Il a été prouvé que même dans les cancers qui n’avaient pas répondu jusqu’à présent à l’immunothérapie, la synergie entre les cellules T et les cellules dendritiques actives crée une puissante réponse immunitaire contre la tumeur.

L’une des immunothérapies les plus importantes utilise des anticorps qui bloquent PD-1, un récepteur régulateur « point de contrôle » présent à la surface des cellules T. Lorsque ce récepteur est exprimé dans les lymphocytes T, une protéine répandue dans l’environnement tumoral peut s’y attacher, faisant basculer les lymphocytes T dans un état appelé épuisement. Les anticorps PD-1 empêchent cette protéine de se fixer aux cellules T et de les réprimer, mais de nombreux patients cancéreux ne répondent pas à ce traitement ; dans beaucoup d’autres, l’efficacité est de courte durée.

Pour développer une immunothérapie plus efficace, les chercheurs des laboratoires du Dr Rony Dahan et du professeur Ido Amit du département d’immunologie ont commencé par se demander pourquoi les traitements existants n’étaient pas à la hauteur. Pour répondre à cette question, ils ont échantillonné des lymphocytes T provenant de deux modèles murins de cancer ayant subi un traitement aux anticorps PD-1.

“En utilisant des technologies avancées telles que le séquençage de l’ADN unicellulaire et des algorithmes Big Data, nous avons examiné près de 130 000 cellules T, dont certaines ont répondu au traitement et d’autres non”, a expliqué Amit. « Étonnamment, le groupe de cellules T qui ont répondu au traitement a exprimé des gènes pointant vers une interaction avec une population rare de cellules T. Ces cellules collectent des informations dans tout le corps en engloutissant des molécules appartenant à des cellules malignes.

Les chercheurs présentent ensuite leurs découvertes aux cellules T, les avertissant ainsi de la croissance cancéreuse et les incitant à agir. Les anticorps PD-1 sont censés aider à activer les cellules T qui combattent les tumeurs cancéreuses. Cependant, lorsque les chercheurs ont examiné un modèle de cancer provenant d’une souris dépourvue de cellules dendritiques, ils ont découvert que le traitement par anticorps avait complètement perdu son efficacité. En d’autres termes, ils ont révélé que les cellules dendritiques sont essentielles à la multiplication et à l’activation de cellules T spécifiques dans la lutte contre le cancer et sont donc nécessaires au succès du traitement dans son ensemble.

Ces résultats ont révélé une faiblesse majeure des traitements existants : le fait que la population pertinente de cellules dendritiques est rarement présente dans la plupart des tumeurs cancéreuses et chez la plupart des patients actuellement traités avec des anticorps PD-1. Dans ces conditions, l’interaction entre ces cellules et les lymphocytes T qu’elles activent se produit rarement. Cette compréhension a ouvert la voie à l’ingénierie d’un nouvel anticorps appelé BiCE (Bispecificate DC-T Cell Engager), dont les deux bras ont été conçus pour connecter deux types de cellules différents. Un bras se lie aux cellules T, inhibant le récepteur PD-1, tout comme le font les traitements existants ; l’autre bras recrute les cellules dendritiques de la population rare qui sont vitales pour l’activation des lymphocytes T. Le développement du nouveau traitement a été dirigé par les doctorants Yuval Shapir Itai du laboratoire de Dahan et Oren Barboy du laboratoire d’Amit.

Après avoir créé leur anticorps, les chercheurs ont étudié son mécanisme d’action. Lorsqu’ils ont utilisé des marqueurs fluorescents pour marquer l’anticorps et les cellules immunitaires de souris atteintes d’un cancer de la peau qui avaient reçu le nouveau traitement, ils ont pu observer comment l’anticorps connectait physiquement les cellules T aux cellules dendritiques, augmentant ainsi le nombre de ces cellules. paires autour de la croissance cancéreuse et dans les ganglions lymphatiques adjacents. Ils ont également découvert que les paires cellulaires créées par l’anticorps étaient actives et déclenchaient une réponse immunitaire contre la croissance. De plus, à la suite du traitement, les cellules dendritiques adjacentes à la croissance cancéreuse ont migré vers les ganglions lymphatiques et se sont connectées aux lymphocytes T, afin de partager des informations et de les activer.

L’étape suivante de l’étude consistait à examiner si le nouvel anticorps parvenait également à empêcher la réapparition de la maladie. De nombreux patients atteints de cancer souffrent d’une telle récidive même après l’élimination de la croissance primaire et le traitement des métastases connues. Le principal danger réside dans l’existence de minuscules restes de la maladie qui échappent à la détection et commencent à se développer plus tard, provoquant la récidive de la tumeur.

BiCE, contrairement aux traitements existants, s’est révélé efficace pour contrecarrer le développement de métastases dans les poumons après l’ablation de la tumeur primitive. Cela pourrait être la preuve que l’anticorps parvient à créer une réponse immunitaire systémique contre le cancer dans tout le corps et qu’après le traitement, il laisse derrière lui des cellules immunitaires qui se souviennent de la manière d’identifier le cancer et réagissent en conséquence, a déclaré l’équipe.

Le département de recherche et développement Yeda de Weizmann, responsable de la commercialisation de la propriété intellectuelle de l’institut, a déposé une demande de brevet et travaille au développement d’un traitement innovant basé sur l’anticorps de Weizmann. “Nous présentons une nouvelle approche qui met l’accent sur une vision systémique de l’immunothérapie”, a déclaré Dahan. « Au lieu d’envisager une seule voie, nous concevons des anticorps qui servent de plate-forme de communication entre les cellules immunitaires que nous choisissons. Cette évolution donne de l’espoir non seulement aux patients atteints de cancer, qui ont besoin d’activer leur système immunitaire pour lutter contre la croissance, mais aussi aux personnes atteintes d’autres maladies, telles que les maladies auto-immunes, dans lesquelles les patients ont besoin d’une suppression de la réponse immunitaire contre leur propre corps. Il existe des moyens de supprimer l’ensemble du système immunitaire, mais notre nouvelle approche devrait permettre de supprimer ou d’activer une réponse immunitaire ciblée, sans les ramifications larges et dangereuses d’une suppression et d’une activation globales du système immunitaire.