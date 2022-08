Un institut britannique s’excuse d’avoir cité la nationalité russe dans sa lettre de rejet

Un centre de recherche sur le cancer a annulé son rejet d’un candidat russe au doctorat

Un centre de recherche sur le cancer au Royaume-Uni s’est excusé d’avoir dit à une étudiante que sa candidature au doctorat avait été rejetée parce qu’elle était russe.

La controverse a éclaté lorsque l’étudiante Alisa Iakupova a tweeté mardi que son amie s’était vu refuser une place de doctorat au Beatson Institute for Cancer Research, basé à Glasgow, en Écosse.

Iakupova a publié une capture d’écran de ce qu’elle a dit être une réponse de l’institut, qui a déclaré : “Je crains de devoir retirer mon offre. On vient de me dire que très récemment Beatson a établi une nouvelle politique sur laquelle je ne peux pas vous nommer parce que vous êtes russe.

La lettre n’a pas précisé le processus de prise de décision de Beatson, mais a poursuivi en disant: “Je trouve tellement injuste que ce qui se passe en Russie affecte de jeunes scientifiques très talentueux comme vous.”

La lettre faisait apparemment allusion à l’opération militaire russe en Ukraine, qui a incité de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, à imposer des sanctions radicales à Moscou, et de nombreuses institutions occidentales à couper brusquement les liens avec la Russie.

Le directeur de Beatson, Owen Sansom, a publié une déclaration jeudi, affirmant que l’institut “n’a pas pour politique de refuser les candidatures d’étudiants russes sur la base de leur nationalité.” Les demandes sont examinées au cas par cas, a-t-il écrit.

Dans ce cas, il y avait un malentendu initial sur ces restrictions, qui a été résolu. Nous avons contacté le candidat concerné pour lui proposer une place et nous nous sommes excusés pour la détresse causée. Nous examinons nos processus en interne pour éviter que ce problème ne se reproduise.

“J’espère que cela servira d’exemple à d’autres instituts s’ils décident de changer soudainement d’avis sur l’embauche de personnes d’une certaine nationalité”, Iakupova a déclaré en réponse à la déclaration de Sansom.

Un incident similaire s’est produit en mai à l’Université de West London (UWL), qui a été critiquée pour avoir rejeté une demande de master d’une femme russe, citant “les événements récents et [the] situation en Ukraine. L’université a dit que “une mauvaise communication interne” était fautif et a présenté ses excuses au requérant.