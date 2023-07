Un instantané des invitations aux événements Galaxy Unpacked – Samsung Global Newsroom

Le compte à rebours commence. C’est cette période de l’année où Galaxy Unpacked occupe le devant de la scène, captivant le monde avec des appareils qui réécrivent les règles. Et tout commence de la même façon — avec l’invitation à l’événement Galaxy Unpacked. Ce teaser alléchant suscite non seulement l’anticipation parmi les passionnés de technologie et les consommateurs, mais offre également un aperçu de la façon dont Samsung Electronics repousse les limites de la technologie mobile année après année.

Explorons la dernière décennie d’innovation mobile à travers 27 invitations Galaxy Unpacked — dévoilant l’évolution complète des appareils Galaxy.

* Passez simplement votre curseur sur les invitations ou cliquez sur la souris pour découvrir les produits dévoilés à Galaxy Unpacked.