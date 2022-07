Un instant #toosoon ? Le pape coiffé suscite des réactions mitigées

C’était une image époustouflante : le pape François enfilant brièvement une coiffe autochtone complète, ses rangées de plumes blanches douces fixées par un bandeau perlé coloré après s’être excusé pour le rôle de l’Église catholique dans le système de pensionnats « désastreux » du Canada pour les enfants autochtones.

Le chef Wilton Littlechild, lui-même un survivant des pensionnats, a donné à Francis la coiffe lundi, la plaçant sur sa tête sous les acclamations d’un public à Maskwacis, en Alberta, qui comprenait de nombreux survivants de l’école.

Le Vatican et le pape ont clairement apprécié le geste : François a embrassé les mains de Littlechild après avoir reçu la coiffe, ce qu’il a fait dans le passé en signe de respect pour les survivants de l’Holocauste, et qu’il a fait lors de ce voyage pour les survivants des pensionnats.

Le Vatican a évidemment compris la signification symbolique du moment, mettant la photo en première page du journal vatican L’Osservatore Romano sous le titre “Je demande humblement pardon”.

Les coiffes sont historiquement un symbole de respect, portées par les chefs de guerre et les guerriers amérindiens. Pour de nombreuses tribus des Plaines, par exemple, chaque plume placée sur une coiffe a une signification et doit être gagnée par un acte de compassion ou de bravoure. Certains dirigeants amérindiens modernes ont reçu des bonnets de guerre lors de cérémonies accompagnées de prières et de chants.

Tout le monde n’était pas satisfait de l’action de Littlechild. Certains membres de tribus indigènes ont déclaré qu’ils trouvaient le geste incongru avec les transgressions passées dans les écoles dirigées par l’église pour lesquelles François s’était excusé.

Russ Diabo, membre de la tribu Kahnawake Mohawk au Canada et défenseur autochtone et analyste des politiques, a qualifié la scène d'”apparat” et les déclarations du pape de “faciles”.

Diabo a déclaré sur Twitter que «l’Église catholique et le Canada collaboraient à la création d’une mythologie pour un programme de« réconciliation »partagé raconté par d’éminents collaborateurs fédéraux / survivants des pensionnats!»

“J’ai tellement de choses à dire à ce sujet, et tout cela est négatif”, a tweeté Joe Horse Capture, vice-président des collections autochtones et conservateur de l’histoire et de la culture amérindiennes au Autry Museum of the American West à Los Angeles.

« Je pratique le mantra « Si tu ne peux rien dire de positif, ne dis rien du tout ». Mais je vais être honnête, c’est difficile ! », a ajouté Horse Capture, membre de la nation A’aniiih.

Maka Black Elk, directrice exécutive de Truth and Healing à la Red Cloud Indian School de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, a décrit la scène sur Twitter comme « un moment #toosoon ».

“Le discours autour de la coiffe #PopeFrancis est malheureux”, a écrit Black Elk. “Il n’a pas demandé cela. Ce n’était pas sa faute. Mais il est également clair que les donateurs n’ont pas pensé à ce que cela ferait ressentir aux autres peuples autochtones.

Black Elk a déclaré plus tard dans une interview téléphonique que la réaction mitigée à la coiffure placée sur la tête du pape “reflète la réalité des autochtones et notre besoin de plus de dialogue” sur le passé.

“Je pense que le chef Littlechild a estimé qu’il était important d’honorer ce moment, et ce fut un moment important”, a-t-il ajouté.

Une porte-parole de Littlechild n’a pas immédiatement répondu mardi à un message sollicitant des commentaires.

Mais Keeshon Littlechild a utilisé une publication sur Facebook pour défendre son grand-père d’avoir donné à Francis l’une de ses nombreuses coiffes.

“Cela me dérange de voir des gens dénigrer mon grand-père et je comprends à quel point le respect est nécessaire pour en être doué, mais en fin de compte, c’est lui qui a montré du respect au pape pour être venu jusqu’à maskwacis pour s’excuser”, a-t-il écrit.

Jon Crier, un aîné des Premières Nations et survivant des pensionnats, a déclaré lors d’une conférence de presse après les excuses que le geste signifiait que les chefs tribaux “l’ont adopté comme l’un de nos dirigeants dans la communauté”.

“C’est un hommage à l’homme, c’est un hommage au travail qu’il a accompli et c’est aussi une reconnaissance … voici un homme qui appartient à notre tribu”, a déclaré Crier.

Marie-Anne Day Walker Pelletier, ancienne chef de la Première Nation d’Okanese, a déclaré à CTV : « J’ai trouvé ça plutôt cool. Le chef de tous les chefs maintenant, je suppose.

Nicole Winfield et Peter Smith à Maskwacis, en Alberta, et Rob Gillies à Toronto ont contribué au reportage. Neige signalée à Phoenix.

