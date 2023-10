Un installateur de GAS accusé du meurtre d’un employé municipal, Ashley Dale, était chez lui à ce moment-là en train de regarder la boxe, a-t-il déclaré au tribunal.

Joseph Peers, 29 ans, aurait conduit le tireur James Witham au domicile d’Ashley où elle a été abattue avec une mitraillette.

Ashley Dale a été abattue avec une mitraillette chez elle à Liverpool Crédit : PA

Joseph Peers, photographié sur la caméra de la police, a déclaré que cette nuit-là, il avait regardé le combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk à la télévision. Crédit : PA

Ashley, 28 ans, est décédée sur place à Old Swan, Liverpool, aux premières heures du 21 août de l’année dernière.

Peers a déclaré que ce soir-là, il avait regardé le combat Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk à la télévision après avoir préparé une tasse de thé à sa mère et s’être assis avec elle dans sa chambre.

L’ancien boxeur Peers, qui a déjà joué pour Tranmere Rovers, a déclaré qu’il connaissait le partenaire d’Ashley, Lee Harrison.

Il a déclaré : « Je le connaissais, c’était un garçon sympa.

« Je n’ai jamais eu de problèmes avec lui de ma vie. »

Peers, Witham, 41 ans, Sean Zeisz, 28 ans, Ian Fitzgibbon, 28 ans, et Niall Barry, 26 ans, nient le meurtre d’Ashley, le complot visant à assassiner M. Harrison et le complot visant à posséder une mitraillette et des munitions.

Kallum Radford, 26 ans, nie avoir aidé un délinquant.

L’affaire se poursuit devant le tribunal de la Couronne de Liverpool.