Un instagrammeur indien recrée la danse virale d’une femme pakistanaise sur “Mera Dil Yeh Pukare”

La chanson Mera Dil Ye Pukare Aaja de Lata Mangeshkar occupe une place sur la liste des tendances depuis qu’Ayesha, une Pakistanaise, a dansé sur ses airs lors d’une réception de mariage. Ayesha a déclenché un engouement pour les médias sociaux avec ses mouvements et est devenue une sensation du jour au lendemain. Alors que de nombreuses personnes tentent de recréer ses pas gracieux, un autre clip qui a attiré l’attention d’Internet est celui d’une femme indienne nommée Asmita Gupta.

Il y a quelques jours, Asmita a laissé tomber sa version de la vidéo virale sur Instagram. Et devine quoi? Les utilisateurs des médias sociaux ont adoré son clip. On peut voir Asmita groover sur la chanson entraînante avec une élégance absolue. Elle a recréé les mouvements d’Ayusha avec une immense perfection. Les internautes semblaient assez hypnotisés par les mouvements d’Asmita car sa vidéo n’a cessé d’accumuler des vues. Il a amassé plus de trois millions de vues et un lakh aime. Les instagrammeurs ont inondé la section des commentaires de compliments, louant la chorégraphie d’Ayesha.

Un utilisateur d’Instagram a commenté: «Asmita, aapne bahot expression incroyable et mouvement diya hai est la chanson par, est le temps sabse différent reel hai aapki, tu es toujours le meilleur et mon préféré dans chaque reel de Kareena, mais tu prouves ke aap itni hard reel bhi itne ache se kar skte ho, bonne chance pour toujours. Un autre utilisateur a écrit: «J’ai vu beaucoup de vos bobines parce que vous êtes trop bon quand vous agissez comme Kareena. Mais j’ai regardé cette vidéo plus de 20 fois car c’est superbe absolument au niveau supérieur. Danse d’expression incroyable, dans l’ensemble, n ° 1. “

