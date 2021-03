Des milliards de dollars des contribuables américains ont été gaspillés pour construire des infrastructures en Afghanistan qui ne sont pas réellement nécessaires ou qui ne peuvent pas être utilisées ou entretenues correctement, selon un nouveau rapport d’un inspecteur spécial, peu susceptible de changer les choses.

L’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) a identifié « Environ 2,4 milliards de dollars d’actifs qui n’étaient pas utilisés ou abandonnés, n’avaient pas été utilisés aux fins prévues, s’étaient détériorés ou avaient été détruits » sur près de 7,8 milliards de dollars que les États-Unis ont dépensés en immobilisations dans le pays.

Seuls 1,2 milliard de dollars d’actifs étaient utilisés comme prévu, et seulement 343,2 millions de dollars étaient en bon état, a déclaré SIGAR dans un rapport envoyé au Congrès fin février.

Au 31 décembre 2020, le gouvernement américain a fourni environ 35,95 milliards de dollars pour soutenir la gouvernance et le développement économique et social en #Afghanistan depuis 2002https: //t.co/gvYRa3fLZB – SIGAR (@SIGARHQ) 28 février 2021

Ces immobilisations ne représentaient qu’une partie des près de 36 milliards de dollars que les États-Unis ont dépensés depuis 2002 pour «Soutenir la gouvernance et le développement économique et social», en Afghanistan, en plus du coût de la guerre contre les talibans, Al-Qaïda, l’État islamique et d’autres groupes désignés comme terroristes.

Depuis la création de SIGAR en 2008, les rapports de l’inspection ont montré « Un schéma clair de non-utilisation, de mauvaise utilisation, de détérioration ou de destruction » des immobilisations que les États-Unis ont construites pour le gouvernement afghan. Le dernier rapport comprend les descriptions détaillées d’un « Échantillon stratifié » de 60 immobilisations, concluant que 91 pour cent des 792,1 millions de dollars dépensés pour ces immobilisations sont allés à des projets qui «Inutilisés ou abandonnés, n’ont pas été utilisés comme prévu, se sont détériorés, ont été détruits ou présentaient une combinaison des éléments ci-dessus.«

L’échantillon comprenait des routes et des ponts, des hôpitaux, des écoles, des systèmes d’irrigation, des centrales électriques, la police et des installations frontalières. Parmi les exemples, citons un hôpital de la province de Parwan conçu pour un personnel de 150 personnes qui ne comptait que 19 employés; un pont en ruine et un pont complètement détruit; et un « centre d’excellence » école pour garçons dans la province de Laghman qui a fini par servir de maison d’hôtes pour les fonctionnaires en visite à la place.

Il y avait même un incinérateur d’ordures construit dans une base militaire utilisée par les forces gouvernementales américaines et afghanes qui n’a jamais été utilisé parce que «Les brûleurs en plein air… coûtent moins cher à exploiter.» Pendant ce temps, les vétérans américains se sont plaints de diverses affections chroniques attribuées aux brûleurs.

Le SIGAR a conclu que de nombreuses immobilisations n’étaient pas voulues ou nécessaires au départ et que les Afghans manquaient de ressources pour les entretenir ou les utiliser comme prévu, mais aussi que dans certains cas, les agences américaines derrière eux – principalement le Pentagone, le Département d’État et l’USAID – n’ont tout simplement pas fait. ne livrez pas les projets aux locaux à temps et dans un état utilisable.

Étant donné que SIGAR met en garde contre le gaspillage des dépenses en Afghanistan depuis plus de 12 ans maintenant, il semble peu probable que le dernier rapport fasse une grande différence à Washington.

Le comité de surveillance et de réforme de la Chambre a prévu une audience à ce sujet le 16 mars. Le président du sous-comité sur le représentant de la sécurité nationale Stephen Lynch (D-Massachusetts) a déclaré que les ressources des contribuables américains «Doivent être répartis de manière plus judicieuse et plus prudente pour s’assurer qu’ils ne se perdent pas». Cependant, il a préfacé cela en disant qu’il croit que «Une aide humanitaire et une aide à la construction ciblées pour l’Afghanistan étaient et sont justifiées.»

Les États-Unis ont envahi l’Afghanistan en octobre 2001, après que les attentats terroristes du 11 septembre à New York et à Washington ont été imputés à Al-Qaïda et le gouvernement taliban a été accusé d’avoir abrité le chef du groupe terroriste Oussama ben Laden. Il a été retrouvé et tué au Pakistan en 2011, mais la guerre en Afghanistan s’est poursuivie.

Selon les termes de l’accord de paix que l’administration Trump a signé avec les talibans en février 2020, les troupes américaines étaient censées quitter l’Afghanistan d’ici mai 2021. L’administration Biden a toutefois annulé cet engagement, accusant les talibans de ne pas honorer leur part du bonne affaire.

