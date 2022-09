Un insecte envahissant découvert dans le sud de l’Ontario pourrait présenter un risque pour les pruches

Des chercheurs ont découvert une infestation d’insectes envahissants près de Cobourg, en Ontario, qui, selon eux, pourrait avoir un effet néfaste sur les pruches essentielles à leurs écosystèmes et utilisées dans certains produits du bois.

Des scientifiques du Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada ont accidentellement découvert l’épidémie de puceron lanigère de la pruche, qui, selon eux, n’avait pas été détectée pendant un certain temps, cet été alors qu’ils recueillaient des données sur les pruches dans le sud de l’Ontario.

Chris MacQuarrie, chercheur à Ressources naturelles Canada, affirme que la découverte de Cobourg est préoccupante car elle est beaucoup plus profonde en Ontario que la seule autre population active connue de l’espèce dans la région de Niagara.

“C’est à des centaines de kilomètres d’autres endroits où nous savons que l’insecte se trouve”, a déclaré MacQuarrie. “Nous pensons qu’il est là depuis un certain temps car il était assez grand et plutôt facile à voir, et il a déjà commencé à tuer des arbres.”

Le puceron lanigère de la pruche est un insecte ressemblant à un puceron qui attaque les pruches en aspirant la sève de la base de leurs aiguilles, en vidant les arbres de leur énergie et en les tuant. Leurs sacs d’œufs ressemblent à des boules de coton ou à des mottes de neige, ce qui les rend difficiles à détecter.

Les PLP ne représentent aucune menace pour les humains, mais sont très destructeurs pour les pruches, qui sont utilisées pour le bois de chauffage, le bois et d’autres produits du bois. Les pruches sont également des indicateurs d’une forêt saine, offrent de l’ombre aux écosystèmes aquatiques dans les cours d’eau, aident les cerfs à naviguer sur leurs sentiers en hiver en bloquant la neige et sont des éléments pittoresques de la région des chalets de l’Ontario.

MacQuarrie a noté que la découverte est assez proche d’une zone où l’abondance de pruches commence à devenir évidente.

Il a dit qu’il y avait un grand nombre de pruches mortes dans les environs, ce qui indique que la punaise y est présente depuis des années, car il faut généralement entre quatre et six ans pour que l’espèce tue un arbre et qu’elle se soit propagée au-delà de la zone infestée. .

Les espèces envahissantes peuvent être propagées par le vent, les animaux et les mouvements humains de matériel de pépinière, de grumes, de bois de chauffage et d’autres produits du bois. MacQuarrie a déclaré que l’infestation s’était probablement propagée à certaines parties de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse par des oiseaux.

“Dans ces endroits, en particulier dans le sud de la Nouvelle-Écosse, il a tué un bon nombre d’arbres”, a-t-il déclaré. “Il n’a pas été détecté pendant un certain temps, il a donc eu une chance de s’accumuler.”

Les insectes ont probablement été introduits en Amérique du Nord dans les années 1950 depuis le Japon par le biais de matériel de pépinière infesté, selon le Centre des espèces envahissantes. Il a été découvert pour la première fois en Virginie dans les années 50 et s’est propagé le long de la côte est du continent depuis lors, a écrit l’organisation à but non lucratif basée à Sault St. Marie sur son site Web.

Un facteur qui contribue à la capacité d’invasion de HWA est le fait qu’il se reproduit de manière asexuée pendant la majeure partie de son cycle de vie, a déclaré MacQuarrie. Il suffit d’une femelle pour établir une population.

“Vous avez donc un petit insecte difficile à trouver et qui n’a pas besoin de s’accoupler pour se reproduire. Ce sont des conditions pour constituer la population très rapidement”, a-t-il déclaré.

MacQuarrie a déclaré que l’insecte a atteint le Canada à plusieurs reprises au début des années 2010 lorsqu’il a été accidentellement introduit sur des arbres horticoles, mais que des populations ont ensuite été découvertes dans le sud de la Nouvelle-Écosse en 2018 et dans la région de Niagara en Ontario en 2019.

“Nous pouvons prendre des exemples sur la côte est des États-Unis et le sud de la Nouvelle-Écosse. Ce sont des endroits où l’insecte est présent depuis un peu plus longtemps et où il y a une bonne quantité de pruche”, a-t-il déclaré. “Dans cette région, il y a eu beaucoup de mortalité d’arbres.”

Suite à la découverte de l’éclosion de Cobourg, l’Agence canadienne d’inspection des aliments inspectera les environs pour détecter toute autre infestation, selon MacQuarrie. Il a dit que toute personne qui repère le PLP devrait contacter l’ACIA pour confirmation et traitement.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2022.