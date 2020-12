Un homme innocent de Philadelphie a été libéré après avoir passé 19 ans en prison parce que deux policiers ont prétendu à tort qu’il avait violé une femme puis lui avait tiré dessus, alors qu’il l’avait en fait sauvée d’un autre homme.

Les avocats de Termaine Joseph Hicks affirment que les flics ont inventé l’histoire de lui leur tirant dessus – et ont même planté une arme sur lui qui appartenait à un autre officier.

Hicks, maintenant âgé de 45 ans, était près de l’hôpital St. Agnes dans le sud de Philadelphie aux premières heures du 27 novembre 2001 lorsqu’il a entendu une femme crier.

Elle se rendait à un quart de travail tôt dans un Dunkin ‘Donuts quand elle a été fouettée au pistolet et traînée dans une ruelle par un homme qui l’a violée.

Hicks – qui travaillait à l’époque comme directeur adjoint de Popeye – a couru dans l’allée pour aider.

Le violeur, surpris par les phares d’une camionnette de livraison à proximité, s’est enfui et Hicks dit que c’est à ce moment-là qu’il est arrivé.

Mais lorsque les flics Marvin Vinson et Dennis Zungolo sont arrivés deuxième plus tard, ils ont présumé qu’il avait attaqué la femme et lui avait tiré dessus.

Ils ont ensuite affirmé que Hicks avait ouvert le feu sur eux et qu’ils l’avaient abattu en légitime défense.

Termaine Joseph Hicks, maintenant âgé de 45 ans, quittant SCI Phoenix à la périphérie de Philadelphie mercredi 19 ans après avoir été condamné à tort

Il a été reconnu coupable de viol, de voies de fait graves, de possession d’un instrument du crime et de menaces terroristes, et a été condamné à 25 ans de prison.

Sortant de prison mercredi, il a déclaré qu’il se sentait « 100 lb plus léger »

Sa condamnation est intervenue même si la femme n’a pas pu identifier son agresseur au procès et a subi une blessure à la tête.

Hicks était éligible à la libération conditionnelle en 2015, mais elle a été refusée parce qu’il continuait à affirmer son innocence.

Cette semaine, cependant, après un examen de son cas, sa condamnation a été annulée par le Conviction Integrity Unit du bureau du procureur du district de Philadelphie.

Le chef de cette unité a déclaré que le «faux témoignage» était à blâmer.

« Un faux témoignage a été utilisé et je pense qu’il est impossible de dire que cela n’a pas contribué à la condamnation », a déclaré la chef du SDI, Patricia Cummings.

L’une des raisons de la décision était que l’histoire des flics n’était pas cohérente avec les blessures de Hicks – il a été abattu dans le dos – et il n’y avait aucune séquence de sécurité fiable pour déterminer exactement ce qui s’était passé.

Les avocats de Hicks disent également qu’il n’a jamais tiré sur la police.

Ils affirment que les agents ont fait cette partie de l’histoire pour justifier le fait de lui tirer dessus, et qu’ils ont même posé une arme sur lui.

L’arme a été enregistrée auprès d’un autre flic de Philadelphie qui ne l’avait jamais signalée manquante.

Les avocats de Hicks disent que le fait qu’il y avait du sang de la femme trouvé sur l’arme mais pas à l’intérieur de la veste de Hicks, où les flics disent qu’il l’a retiré, prouve qu’ils mentaient.

Les agents ont également faussement affirmé sous serment que Hicks portait un sweat à capuche gris, comme celui que l’attaquant avait été vu porter, même si un sweat à capuche ne faisait pas partie des vêtements de Hicks après son arrestation.

Hicks a été libéré de prison mercredi. On ne sait pas s’il envisage maintenant de poursuivre le service de police.

L’incident s’est produit dans une ruelle près de ce qui était l’hôpital St Agnes (photo) avant sa démolition. Hicks a entendu la femme crier et a couru pour l’aider

Les deux flics restent employés par le département, selon The Philadelphia Inquirer.

Le service de police n’a pas immédiatement répondu aux demandes de DailyMail.com sur la question de savoir s’il perdrait son emploi ou serait mis en congé alors qu’une enquête est menée par la Commission consultative de la police, qui s’est engagée à examiner l’affaire.

Vinson a été nommé dans une autre affaire civile intentée contre le service de police par un chauffeur de taxi qui dit qu’il l’a accusé à tort de vol puis l’a agressé racialement, lui disant de « retourner dans son pays ».

En sortant de prison mercredi, Hicks a déclaré: « Je me sens plus léger de 100 livres.

« C’est malheureux et triste qu’il m’ait fallu combien de temps pour effacer mon nom. Je dis la même chose depuis le premier jour …

«Les choses qui sont promises aux citoyens doivent être livrées: un procès équitable et un regard juste sur ce qui est présenté. ‘

Les deux flics impliqués travaillent toujours pour le département de police de Philadelphie

L’avocate de Hicks, Vanessa Potkin, directrice du contentieux post-condamnation au projet Innocence, a déclaré: « M. Le cas de Hicks est un autre exemple du problème omniprésent du parjure policier dans le système judiciaire pénal.

« La dissimulation de la fusillade sur un homme innocent a nécessité le faux témoignage de trois officiers et l’acquiescement d’une douzaine d’autres.

«L’inconduite profonde de la police et les protections institutionnelles sont trop souvent la source de condamnations injustifiées et d’injustice dans le système.

«Pendant trop longtemps, la police a délibérément menti en toute impunité; nous avons besoin de responsabilité ».