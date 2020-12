Netflix a été accusé d’avoir trollé la famille royale après qu’un message « sinistre » sur son compte officiel de médias sociaux ait provoqué une vague de haine en ligne.

Des sources de haut niveau du palais ont réagi avec colère au tweet, qui invitait les téléspectateurs à regarder un documentaire sur la princesse Diana qui, selon eux, fournirait des « réponses » aux critiques de son drame phare The Crown.

Il était accompagné d’une vidéo qui dépeint la duchesse de Cornouailles sous un jour particulièrement peu édifiant.

La publication a attiré une série de messages ignobles dirigés vers la famille royale, qui sont toujours en ligne malgré le Daily Mail qui les a alertés sur Netflix il y a plus de 24 heures.

Dans des clips accablants de Diana utilisés dans la bande-annonce « sinistre » du documentaire Netflix, Diana: Dans ses propres mots, Diana est entendue dire: « Vous vous souvenez peut-être que je sanglote … »

‘… cela n’avait rien à voir avec lui [on a royal tour]… ‘mais après que Camilla l’a appelé avant son voyage. Le documentaire est basé sur des bandes audio qu’elle a secrètement réalisées pour le biographe Andrew Morton

La plupart des commentaires ne sont pas imprimables et ne visent pas seulement Charles et Camilla, mais également la reine et le prince Philip.

Les critiques ont déclaré que le récit de la Couronne sur la rupture du mariage du prince Charles avec Diana était « déformé et parfois carrément inexact ».

Un initié royal a déclaré: « C’est une chose de faire un drame que même l’auteur ne prétend pas être entièrement factuel, mais pour Netflix, utiliser ses canaux sociaux d’entreprise pour créer et publier du matériel qui est au mieux unilatéral ressemble au mieux à une pêche à la traîne d’entreprise – c’est assez sinistre.

Maintenant, son homologue conservateur Lord Forsyth of Drumlean a accusé le géant américain du streaming de « franchir une ligne ».

Un tweet du compte officiel de Netflix a invité les téléspectateurs à regarder un documentaire sur la princesse Diana qui, selon eux, fournirait des « réponses » aux critiques de son drame phare The Crown

Il a dit qu’il soulèverait la question à la Chambre des lords et directement auprès du premier ministre.

Hier, il a écrit à l’Ofcom, le chien de garde de la radiodiffusion, pour se plaindre de «l’impression blessante, fausse, trompeuse et empoisonnée de personnes de notre vie publique qui ne peuvent pas riposter». Il a demandé que Netflix soit réglementé au Royaume-Uni, conformément à d’autres diffuseurs.

Lord Forsyth a déclaré: «Ce qu’ils font est absolument choquant. C’est mensonger et c’est faux. Et comme chaque jour passe sans aucune action sur la question, de plus en plus de gens voient ce programme, et malheureusement, les gens croient que c’est un fait.

On entend Diana dire « j’étais dévastée » après avoir ouvert un colis pour trouver un bracelet qu’on lui a dit que Charles allait donner à Camilla

Emma Corrin comme Diana dans The Crown lors d’une scène en larmes

Dans un autre clip, Diana dit: « Il m’a absolument coupé mort … il faisait chaud et froid ». Les critiques ont déclaré que le récit de la Couronne sur la rupture du mariage du prince Charles avec Diana était « déformé et parfois carrément inexact »

Si Netflix utilise également un compte d’entreprise de cette manière [to deliberately publicise negative programmes about the Royal Family] alors les arguments en faveur de la réglementation sont encore plus forts ».

Il a ajouté: « Ils [Netflix] ne peut pas continuer à dire: «C’est un drame, ce n’est pas de notre faute». Ils utilisent clairement un programme sensationnaliste et mensonger pour promouvoir leurs intérêts commerciaux.

«Les membres de la famille royale n’ont pas le droit de répondre. Ce sont des trucs dommageables, désagréables et désagréables.

La quatrième série de The Crown, qui couvre les fiançailles, le mariage et la rupture de Charles et Diana, a été engloutie par la controverse.

Racontant un déjeuner « délicat », Diana dit que Camilla a demandé si elle allait chasser avec Charles et ajoute: « J’étais trop immature pour comprendre les messages qui me venaient »

Lady Diana Spencer et Camilla Parker-Bowles photographiées ensemble à Ludlow Races où le prince Charles était en compétition en 1980

La relation de Diana et Camilla a également été représentée dans la nouvelle série de The Crown sur Netflix

Les critiques craignent, étant donné la réputation antérieure de la série pour la recherche historique et l’attention portée aux détails, que les téléspectateurs soient induits en erreur en leur faisant croire que son récit fictif des événements récents est un fait.

Des sources gouvernementales ont confirmé que le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a maintenant écrit à Netflix pour dire que la Couronne devrait être clairement présentée comme une œuvre de fiction.

Mais il y a de sérieuses inquiétudes – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du palais – que le spectacle ait déjà causé des dommages irrévocables à la monarchie.

Diana dit qu’elle a dit à ses sœurs: «Je ne peux pas l’épouser» et elles ont dit qu’il était trop tard. Un initié royal a déclaré: « Pour Netflix, utiliser ses canaux sociaux d’entreprise pour créer et publier du contenu unilatéral, au mieux, ressemble à une pêche à la traîne d’entreprise – c’est assez sinistre »

Et Netflix a maintenant utilisé l’un de ses comptes Twitter, NetflixFilm, pour promouvoir un documentaire, Diana: Dans ses propres mots, basé sur des bandes audio qu’elle a secrètement réalisées pour le biographe Andrew Morton. Son tweet déclarait: « Le documentaire répond à une grande partie de ce que vous demandez. »

Le message était accompagné de séquences réelles soigneusement éditées avec une voix off de la défunte princesse, peignant Camilla sous un jour négatif. Le compte compte plus d’un demi-million d’abonnés et est également régulièrement promu par le compte principal de la plate-forme de streaming, qui compte plus de neuf millions de fans sur Twitter uniquement.

Netflix a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé cette semaine s’il avait une vendetta contre la famille royale ou s’il était approprié pour un compte d’entreprise de faire la publicité de ses programmes de cette manière.

Comme Netflix est basé aux Pays-Bas pour des raisons fiscales, il ne relève pas de la compétence de l’Ofcom.

Lord Forsyth, qui a annulé sa propre souscription par dégoût, a déclaré que lorsqu’il tentait de se plaindre, il avait été dirigé vers un régulateur de langue néerlandaise.