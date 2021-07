Un initié rapporte que Mobvoi TicWatch Pro 3 et E3 recevront une mise à jour unifiée de Wear OS

Il y a eu beaucoup d’incertitudes concernant les montres intelligentes alimentées par Wear OS et si elles seraient mises à niveau vers la «plate-forme unifiée» nouvellement annoncée que Google a co-développée avec Samsung, et devrait arriver plus tard cette année.

à ranger rapporte que deux des modèles TicWatch de Mobvoi, le Pro 3 et l’E3, devraient recevoir la mise à jour « Unified OS », également appelée « Wear OS 3.0 ». Le rapport est cité comme provenant d’une source proche du dossier.

Mobvoi TicWatch Pro 3

à rangerLa source de TicWatch a également signalé qu’il y aurait une période d’attente avant que les modèles TicWatch ne soient mis à jour. Alors que la mise à jour Wear OS 3.0 devrait arriver au troisième ou au quatrième trimestre de cette année avec de nouvelles montres intelligentes, les TicWatches ne seront mises à jour qu’à la fin de cette année et au début de 2022.

Le rapport est à prendre avec précaution, car les deux sociétés impliquées dans les mises à jour : Qualcomm – qui a produit la grande majorité des chipsets Snapdragon Wear alimentant les appareils Wear OS, et Google – qui fabrique le logiciel, ne sont pas exactement sur la même page lorsqu’il s’agit de mettre à jour les appareils Wear OS actuels.



Rendu précédemment divulgué de Samsung Galaxy Watch4

Cette semaine encore, Samsung a annoncé que ses nouvelles montres intelligentes fonctionneraient « One UI Watch » sur la base du nouveau système d’exploitation Wear. ça n’a rien annoncé vraiment Nouveau. One UI Watch s’intégrera mieux aux services Google et à Android lui-même. Après tout, il fonctionnera sous Wear OS.

Samsung annoncera officiellement la première Galaxy Watch exécutant One UI Watch plus tard cet été, peut-être en août.

