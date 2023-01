Un initié laisse un indice énigmatique sur le prochain entraîneur-chef de Denver

Alors que les Broncos de Denver poursuivent leur recherche d’entraîneur-chef, un initié de la NFL étroitement lié à l’équipe a laissé entendre qui pourrait être la location.

Il serait impossible pour un nouveau quart-arrière et un nouvel entraîneur-chef de travailler plus mal qu’il ne l’a fait pour les Broncos de Denver cette saison avec Russell Wilson et Nathaniel Hackett. Avec l’engagement pris envers le premier, cependant, l’équipe a quitté Hackett et a activement essayé de trouver un entraîneur-chef capable de sauver le signaleur et la situation dans son ensemble.

Il semble que nous nous rapprochions de ce point – ou du moins qu’il pourrait y avoir des informations privilégiées sur la direction que prend Denver.

L’initié de la NFL Benjamin Allbright, qui est fortement approvisionné et lié aux Broncos, a cité sur Twitter une prédiction du 26 décembre selon laquelle l’actuel coordinateur défensif des 49ers de San Francisco, DeMeco Ryans, sera le prochain entraîneur-chef. Et il a laissé tomber un message crypté avec l’emoji de l’œil latéral pour indiquer apparemment que pourrait être celui qui prend le presse-papiers à Denver.

Rumeurs des Broncos: DeMeco Ryans pourrait être le prochain entraîneur-chef de Denver selon un indice d’initié

Ryans a évidemment été connecté aux Broncos et a interviewé Denver, malgré le fait que les 49ers sont toujours en vie dans les séries éliminatoires de la NFL et se préparent à affronter les Eagles lors du match de championnat NFC dimanche. Cependant, cela pourrait être la raison pour laquelle toute nouvelle de la location a également été retardée.

Y compris le San Francisco DC, Denver a interviewé huit candidats pour remplacer Hackett: Cowboys DC Dan Quinn, ancien entraîneur-chef des Saints Sean Payton, Michigan entraîneur-chef Jim Harbaugh, Rams DC Raheem Morris, Denver DC Ejiro Evero, ancien entraîneur-chef de Stanford David Shaw, et l’ancien entraîneur-chef des Lions et des Colts, Jim Caldwell.

Nous savons que Harbaugh est hors course et il semble que Payton le soit aussi avec des grondements qu’il pourrait simplement retourner à FOX pour son concert de diffusion. Cela limite donc le bassin à six candidats et Ryans est parmi les plus attractifs. Son travail avec la défense des 49ers a été stellaire et la preuve en est dans le pudding.

Cela dit, Hackett était excellent en tant que coordinateur offensif des Packers, mais a lamentablement échoué en tant qu’entraîneur-chef. Si c’est Ryans – ou qui que ce soit – la façon dont les Broncos construisent le personnel autour de lui et établissent la culture sera encore plus importante pour redresser le navire.