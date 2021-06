Un initié du palais REFUSE l’affirmation de l’ami du prince Harry selon laquelle il a présenté la reine à Lilibet lors d’un appel vidéo

Un initié de PALACE a nié que le prince Harry et Meghan Markle aient présenté leur nouvelle fille à la reine lors d’un appel vidéo – malgré l’affirmation d’un ami.

Une source a déclaré la semaine dernière que le duc et la duchesse de Sussex avaient présenté la reine à bébé Lilibet lors d’un appel vidéo après leur retour de l’hôpital.

Meghan et Harry n’ont pas filmé l’appel après la naissance de leur fille, a affirmé une source

Une source a déclaré à People : « Ils étaient très excités et avaient hâte de partager l’arrivée de leur fille. »

Mais un initié du Palais a nié cela depuis, déclarant au Mail On Sunday : « Aucun appel vidéo n’a eu lieu.

« Les amis des Sussex semblent avoir donné des informations trompeuses aux journalistes sur ce que la reine avait dit et cela a fait basculer le tout.

« Le Palais ne pouvait pas nier l’histoire selon laquelle c’était une fausse vérité. »

Cela vient après que le palais a réfuté les affirmations selon lesquelles Meghan et Harry avaient demandé la permission d’utiliser le surnom de la reine Lilibet pour leur fille.

Une source a déclaré à la BBC que Sa Majesté n’avait « jamais été interrogée ».

Mais le porte-parole officiel du prince Harry et de Meghan Markle a déclaré: « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère a été le premier membre de la famille qu’il a appelé.

« Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.

« Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom. »

Un initié a déclaré au Mail on Sunday que la conversation entre Harry et la reine était « un révélateur, pas une demande ».

Et la source a déclaré que la reine répondrait fermement aux briefings des alliés de Harry et Meghan.

L’initié a déclaré: « Il s’agit de savoir si ce qui est rapporté est une version exacte de ce qui s’est réellement passé. »

Sa Majesté aurait été « renversée » par le différend sur le nom.

Et il est maintenant rapporté que la reine ne gardera pas le silence si le prince Harry et Meghan Markle laissent circuler des « fausses vérités » sur la famille royale.

La reine a reçu son surnom de son grand-père, le roi George V, qui a plaisanté en disant qu’elle ne pouvait pas prononcer son nom Elizabeth lorsqu’elle était enfant.

Le mari de Sa Majesté, le prince Philip, a ensuite adopté le nom lui-même et a été l’une des rares personnes à l’utiliser régulièrement.

The Sun Online a contacté le palais et les représentants du duc et de la duchesse de Sussex pour commentaires.