Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été enregistré lors d’une réunion interne disant que la répression de la société contre l’incitation à la violence irait bien plus loin que la simple interdiction de Donald Trump.

Le président a été définitivement exclu de Twitter vendredi, Twitter déclarant: « Nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelle incitation à la violence. »

Jeudi, Project Veritas, qui cherche à dénoncer les préjugés dans les médias, a publié un clip qui, selon eux, leur avait été remis par un lanceur d’alerte sur Twitter.

Twitter n’a pas contesté la véracité du clip, mais a déclaré qu’il s’agissait essentiellement du même contenu que Dorsey a publiquement tweeté mercredi.

« Nous savons que nous nous concentrons sur un seul compte pour le moment, mais cela va être beaucoup plus gros qu’un seul compte, et cela va durer beaucoup plus longtemps que ce jour-là, cette semaine et les prochaines semaines, et c’est parti au-delà de l’inauguration », a déclaré Dorsey.

«Donc, l’accent est certainement mis sur ce compte et sur son lien avec la violence dans le monde réel.

«Mais aussi, nous devons réfléchir à plus long terme à la manière dont ces dynamiques évoluent dans le temps. Je ne pense pas que cela disparaisse de si tôt.

Dorsey a déclaré au personnel que Twitter ferait une « rétroaction complète » qui « prendra du temps », et a donné les comptes QAnon comme exemple de ceux qui étaient en cours de fermeture.

Quelques heures avant que Trump ne soit exclu de Twitter, les comptes appartenant à trois des promoteurs les plus en vue de QAnon – l’avocat Sidney Powell, son client et ancien NSA Mike Flynn et le fondateur de 8kun, Ron Watkins – ont été fermés.

La décision de Dorsey de fermer Trump, le compte de loin le plus en vue bloqué à ce jour, a attiré l’attention de tous.

«Vous savez, les États-Unis sont extrêmement divisés. Notre plateforme le montre chaque jour », a déclaré Dorsey.

« Et notre rôle est de protéger l’intégrité de cette conversation et de faire ce que nous pouvons pour nous assurer que personne ne soit lésé sur cette base. Et c’est notre objectif. ‘

Un porte-parole de Twitter a déclaré à Fox News: « Les remarques présentées dans la vidéo ont été adressées à plus de 5400 employés et sont à peu près les mêmes mots que Jack a partagés dans un récent fil de tweet offrant un contexte et des réflexions sur notre travail pour protéger la conversation ces dernières semaines. ».

Mercredi, Dorsey a défendu la décision de Twitter de suspendre définitivement le compte de Trump, affirmant que c’était la « bonne décision ».

Il a cependant dit qu’il savait que c’était une ligne fine et qu’il ne voulait pas «limiter le potentiel de clarification, de rédemption et d’apprentissage».