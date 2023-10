Ali Farhadi n’est pas un rebelle technologique.

L’informaticien de 42 ans est un chercheur très respecté, professeur à l’Université de Washington et fondateur d’une start-up rachetée par Apple, où il travaillait jusqu’à il y a quatre mois.

Mais M. Farhadi, devenu en juillet directeur général du Institut Allen pour l’IAappelle à une « ouverture radicale » pour démocratiser la recherche et le développement dans une nouvelle vague d’intelligence artificielle que beaucoup considèrent comme l’avancée technologique la plus importante depuis des décennies.

L’Allen Institute a lancé une initiative ambitieuse visant à créer une alternative à l’IA disponible gratuitement aux géants de la technologie comme Google et aux start-ups comme OpenAI. Dans le cadre d’un processus industriel appelé open source, d’autres chercheurs seront autorisés à examiner et à utiliser ce nouveau système et les données qui y sont introduites.

La position adoptée par l’Allen Institute, un influent centre de recherche à but non lucratif de Seattle, le place carrément du côté d’un débat acharné sur le degré d’ouverture ou de fermeture de la nouvelle IA. L’ouverture de ce que l’on appelle l’IA générative, qui alimente des chatbots comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google, conduirait-elle à davantage d’innovation et d’opportunités ? Ou ouvrirait-il la boîte de Pandore des dommages numériques ?