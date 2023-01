Le match de football du lundi soir entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati a été reporté en raison d’une blessure traumatique. Voici comment cela pourrait reprendre. Lundi soir et mardi matin, les Buffalo Bills et toute la communauté de la NFL se sont principalement concentrés sur la santé et le bien-être de Damar Hamlin. Selon l’équipe, […]

Un initié de la NFL révèle les options que la ligue envisage pour la reprise des Bengals-Bills