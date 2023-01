Un initié de la NFL fournit plus de contexte autour du voyage de Kliff Kingsbury en Thaïlande

Pour ceux qui se demandent ce que fait Kliff Kingsbury en Thaïlande, nous avons une mise à jour à ce sujet.

Après avoir passé toute sa vie dans le football, l’ancien entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona, Kliff Kingsbury, se détend en Thaïlande avec sa petite amie et réfléchit à la suite.

C’est apparemment ce que fait Kingsbury en ce moment. NFL L’initié Jordan Schultz de The Score a informé Pat McAfee et les garçons de l’épisode de vendredi de Le spectacle de Pat McAfee ce qui se passe avec Kingsbury. Il y a deux grands points à retenir de la conversation FaceTime de 30 minutes de Schultz avec l’ancien entraîneur de l’Arizona : il veut entraîner à nouveau et il veut entraîner à nouveau dans la NFL.

Bien qu’il ait déjà été entraîneur dans des endroits comme son alma mater Texas Tech, Kingsbury ne veut pas revenir au jeu universitaire.

Avec de nombreux rôles de coordinateur offensif disponibles, Kingsbury pourrait revenir dans la NFL à ce titre la saison prochaine, ou potentiellement s’absenter de la campagne 2023 avant de refaire surface en 2024.

L’initié de la NFL, Jordan Schultz, informe tout le monde du voyage de Kliff Kingsbury en Thaïlande

Il y a quelques rides intéressantes découlant de la conversation de Schultz avec Kingsbury. Le premier est que Kingsbury a joué ou entraîné au football chaque année de sa vie d’adulte. Il aura 44 ans en août, donc s’il veut faire une pause dans le sport pendant environ un an, il a définitivement mérité ce droit. L’autre grande chose est que Kingsbury ne veut pas retourner à l’université…

Bien qu’il ait joué dans la NFL de 2003 à 2006 avec cinq franchises différentes, il n’avait pas été entraîneur dans la NFL avant de devenir l’entraîneur-chef des Cardinals en 2019. De 2008 à 2018, il avait soit fait partie du personnel d’entraîneurs de Kevin Sumlin (Houston , Texas A&M) ou diriger le programme de son alma mater. Kingsbury avait été un coordinateur d’élite sous Sumlin avec les Aggies avant Texas Tech.

Franchement, Kingsbury va devoir réhabiliter son image avant de redevenir entraîneur-chef de la NFL. Le point de rentrée pour lui est probablement en tant que coordinateur offensif, mais plus important encore, il doit choisir le bon travail. Bien qu’il y ait une tonne de concerts de coordinateur disponibles dans ce cycle, nous avons vu de bons entraîneurs prendre de mauvais emplois juste pour prendre un emploi. Kingsbury aura des options.

Nous savons maintenant pourquoi Kingsbury n’a pas participé aux concerts de coordination à Clemson, TCU et Arkansas.