Un initié de la NFL donne une mise à jour cruciale sur Lamar Jackson et les Ravens

L’initié du réseau NFL, Ian Rapoport, a fourni une mise à jour concernant la situation contractuelle entre les Ravens de Baltimore et le quart-arrière Lamar Jackson.

Les Ravens de Baltimore sont en mode intersaison après leur courte défaite contre les Bengals de Cincinnati lors du Wild Card Round. Avec cela, l’attention du monde de la NFL s’est portée sur les Ravens et le quart-arrière Lamar Jackson, qui devrait devenir agent libre sans restriction. Malgré l’imminence d’une agence libre sans restriction, l’entraîneur-chef John Harbaugh a proclamé avec confiance que Jackson serait leur quart-arrière. Mais les négociations contractuelles vont être intéressantes, c’est le moins qu’on puisse dire.

Lors d’une apparition sur “The Pat McAfee Show” mardi, l’initié national du réseau NFL, Ian Rapoport, a été interrogé sur les étiquettes de franchise qui seraient placées sur des joueurs spécifiques, Jackson étant l’un d’entre eux. Rapoport a déclaré qu’il avait le sentiment que les Ravens placeraient l’étiquette de franchise exclusive sur Jackson.

Mises à jour d’initiés de la NFL sur les Ravens potentiels, étiquette de franchise Lamar Jackson

“Mon sentiment est que Lamar Jackson obtiendra l’étiquette de franchise exclusive des Ravens de Baltimore”, a déclaré Rapoport. « Parce que voici pourquoi. Si vous lui donnez l’étiquette non exclusive, alors quelqu’un peut signer Lamar Jackson sur une feuille d’offre et l’obtenir avec le prix de deux premiers tours. Si c’est l’étiquette exclusive, cela coûte plus cher à Baltimore. Cependant, si à un moment donné, et je ne pense pas qu’ils le feront, mais si à un moment donné ils veulent un jour l’échanger, ils fixent le prix. Ce serait donc deux, peut-être plus de deux premiers tours. Donc, s’ils obtiennent l’étiquette exclusive, cela augmente essentiellement le prix en cas d’échange, ce qui, je ne pense pas, se produira.

Comme le mentionne Rapoport, l’étiquette de franchise non exclusive permettrait aux agents libres de négocier avec d’autres équipes et de les signer sur une feuille d’offre. Si l’équipe d’origine de l’agent libre n’était pas en mesure de l’égaler, elle recevrait deux choix de première ronde de l’équipe qui a signé la feuille d’offre. Mais, avec l’étiquette de franchise exclusive, un agent libre ne pourrait pas parler avec d’autres équipes. Cela donne à son équipe actuelle des droits de négociation exclusifs. Ainsi, si les deux parties ne parviennent pas à un accord, l’organisation peut poursuivre une transaction au prix demandé.

Lundi, la NFL a officiellement révélé les numéros d’étiquette de franchise non exclusifs pour chaque position. Pour les quarterbacks, le prix est fixé à 32,4 millions de dollars. Cependant, le chiffre spécifique pour l’étiquette de franchise exclusive n’a pas encore été annoncé, mais il sera plus élevé.

Lors de la dernière intersaison, les Ravens et Jackson ont négocié une prolongation de contrat à long terme. Selon un rapport d’ESPN, Jackson a refusé une prolongation de contrat de 250 millions de dollars sur cinq ans, avec une garantie de 133 millions de dollars. Ce même rapport notait que Jackson recherchait un contrat entièrement garanti, similaire à ce que les Browns de Cleveland ont donné à Deshaun Watson (cinq ans, 230 millions de dollars).

Cette saison, Jackson a disputé 12 matchs avant d’être mis à l’écart pour le reste de la saison et le seul match éliminatoire de l’équipe en raison d’une entorse du PCL. Au cours de cette période, il a lancé pour 2 242 verges, 17 touchés et sept interceptions tout en complétant 62,3% de ses passes. Jackson a également couru pour 764 verges et trois touchés en 111 courses.

En ce qui concerne Jackson et sa situation contractuelle, attendez-vous à ce que les Ravens utilisent l’étiquette de franchise sur lui alors qu’ils tentent de négocier un nouvel accord.