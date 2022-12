Un initié de la MLB suggère que l’accord Carlos Correa-Mets sera toujours optimiste

Jaguars vs Texans Prédiction et cotes pour la semaine 17 (Le point de déception ultime pour Jacksonville) par Josh Yourish

Le problème de l’accord entre Carlos Correa et les Mets ne signifie peut-être pas la fin, un initié de la MLB faisant état d’un optimisme quant à la conclusion d’un accord.

La cheville de Carlos Correa a été le point central des vacances en MLB. Les inquiétudes suscitées par la blessure vieille de près de dix ans ont fait échouer l’accord entre Correa et les Giants. Des inquiétudes similaires menaçaient également de rompre l’accord entre Correa et les Mets.

Les fans de New York peuvent cependant se réjouir. L’initié de la MLB, Jon Heyman, suggère que cette fois, l’accord sera conclu.

“Les parties semblaient excitées et motivées à conclure cet accord lorsqu’il a été convenu, et avec le camp des Mets et de Correa dit qu’il” travaillait sur quelque chose “samedi, il semble y avoir un certain optimisme, les choses pourraient être résolues”, Heyman a écrit dans le New York Post.

Il y a de l’optimisme sur le fait que Carlos Correa et les Mets peuvent conclure un accord

La dernière fois qu’une équipe a fait part de ses inquiétudes au sujet de Correa, son agent, Scott Boras, s’est retourné et a conclu un accord avec quelqu’un d’autre. Cette fois, il semble que l’accent ait été mis sur la poursuite des négociations entre le joueur et les Mets plutôt que de se tourner vers une autre équipe prête à prendre le risque.

Selon Heyman, “les parties devront peut-être s’entendre sur un langage pour protéger les Mets”. Cependant, il n’est pas clair si c’est un facteur décisif de part et d’autre.

Correa s’est fait opérer de la cheville en 2014. Les scans de cette cheville sont à l’origine de tout ce drame. Une équipe signant un joueur de 28 ans pour un contrat de 12 ans d’une valeur de 315 millions de dollars ne serait pas folle d’une cheville de mauvaise qualité rendant ledit joueur inutile.

Pourtant, les Mets ont de bonnes raisons d’aller de l’avant avec cet accord. Correa a joué huit saisons en MLB sans que cette cheville ne pose de problème. Il a prospéré au cours de ces années et il renforcerait New York dans sa quête d’une série mondiale. Cela peut valoir le risque à long terme s’il peut aider à en livrer un ou deux.