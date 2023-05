Un initié de la MLB appelle la ligue pour le fiasco d’Oakland A et de Las Vegas

L’initié de la MLB, Ken Rosenthal, a déchiré l’Oakland Athletics, le propriétaire de l’équipe John Fisher et la ligue pour leur projet de déplacer la franchise à Las Vegas.

Si vous pensiez que l’Oakland Athletics était mauvais ces dernières années, ces équipes n’ont rien sur l’ineptie de l’équipe 2023. Au cours des 54 premiers matchs de la saison, les A n’ont que 10 victoires et devraient gagner un peu plus de 30 matchs. C’est mauvais. Comme si la base de fans n’en avait pas déjà marre de l’organisation et du propriétaire John Fisher, ils ont appris que l’équipe prévoyait de déménager à Las Vegas pour rejoindre les Raiders de la NFL et les Golden Knights de la LNH. Bien sûr, tout dépend de l’approbation par la législature de l’État du Nevada d’un projet de loi visant à construire un nouveau stade sur le Strip de Las Vegas.

L’initié de l’Athletic MLB, Ken Rosenthal, a écrit une chronique vendredi (abonnement requis), critiquant Fisher pour « ses fantasmes alimentés par les casinos à Las Vegas » et affirmant qu’il « ne peut pas faire confiance à Las Vegas pour dépenser de manière plus significative », en faisant référence à la masse salariale de 57 millions de dollars de l’équipe cette saison. Ensuite, Rosenthal s’est concentré sur la ligue pour la restauration de Fisher.

Ken Rosenthal déchire John Fisher, MLB pour un déménagement prévu à Las Vegas

« La ligue a-t-elle préparé une étude sur la viabilité de Las Vegas en tant que ville de ligue majeure… et d’autres », écrit Rosenthal. « Est-ce que l’un des propriétaires demande pourquoi Manfred est si accommodant envers Fisher alors que les A recevraient toujours un partage des revenus s’ils passaient du sixième plus grand marché médiatique du pays au 40e ? « Quelqu’un demandera-t-il à Fisher d’expliquer pourquoi il est si déterminé à Las Vegas alors que de nombreux marchés plus importants, de Portland à Salt Lake City en passant par San Antonio, de Nashville à Charlotte en passant par Raleigh-Durham, sont disponibles pour une relocalisation… »

Rosenthal évoque le fait que puisque l’athlétisme est sur le point d’être historiquement mauvais, il pourrait « faire des ravages sur l’intégrité de la saison 2023 ». Plus précisément, il évoque un scénario dans lequel les Mariners de Seattle et les Astros de Houston sont invaincus contre l’athlétisme cette saison et gagnent des places Wild Card, ce qui pourrait empêcher les équipes de l’AL East avec des records gagnants de manquer les séries éliminatoires.

Il y a encore un processus à suivre pour l’athlétisme pour que l’équipe déménage à Las Vegas. Premièrement, ils auront besoin que la législature de l’État approuve un projet de loi qui donnerait aux A jusqu’à 380 millions de dollars pour construire un stade de 30 000 places et 1,5 milliard de dollars, doté d’un toit rétractable. Selon l’Associated Pressla législature s’ajournera le 5 juin.

Le commissaire Rob Manfred a déclaré qu’un vote pour déplacer les A à Las Vegas pourrait se produire lors des réunions des propriétaires du 13 au 15 juin. L’athlétisme aurait besoin de 75% des voix pour recevoir l’approbation de déplacer la franchise.

L’équipe est mauvaise en raison d’un manque d’alignement compétitif. L’Oakland Coliseum ne compte en moyenne que 8 873 fans par match à domicile, qui est bon dernier dans toute la MLB. C’est pourquoi Rosenthal demande dans son article pourquoi la ligue donne à Fisher un « laissez-passer gratuit » dans sa poursuite d’un déménagement à Las Vegas.