Un initié affirme que les actions d’Abramovich ont forcé Chelsea à dépenser de l’argent

Chelsea n’avait pas d’autre choix que de passer cet été en raison d’erreurs commises par Roman Abramovich, a-t-on affirmé

La folie des dépenses record de Chelsea lors de la fenêtre de transfert estivale est le résultat direct de l’inattention de Roman Abramovich et de son ancien gourou en chef des transferts à Stamford Bridge, Marina Granovskaia, selon un représentant de l’ancien défenseur des Blues Antonio Rudiger.

Abramovich, qui a vendu le club à un consortium dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly en mai, n’a pas été en mesure de fournir aux défenseurs partants Rudiger et à l’international danois Andreas Christensen de nouveaux contrats malgré les sanctions imposées sur ses actifs commerciaux par le gouvernement britannique en raison de liens supposés avec le Kremlin après le début de l’opération militaire russe en Ukraine.

Les deux défenseurs vedettes ont plutôt déménagé en Espagne, Rudiger signant un contrat de quatre ans avec le Real Madrid et Christensen acceptant de rejoindre Barcelone.

Couplé aux départs antérieurs des défenseurs de l’académie Marc Guehi et Fikayo Tomori, cela a laissé Chelsea gravement besoin d’une couverture défensive avant la saison 2022-23 – et a vu Boehly ouvrir son chéquier pour acheter Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella et Wesley Fofana pour un combiné frais de l’ordre de 167 millions de livres sterling (192 millions de dollars).

Et selon Saif Rubie, qui a siégé aux côtés de Boehly lors de la victoire 2-1 de Chelsea contre West Ham samedi, le nouveau groupe de propriétaires du club cite de supposés angles morts dans les derniers mois d’Abramovich comme leur forçant la main sur le marché des transferts.

“Le nouveau régime devait venir récupérer les morceaux de décisions qui avaient été prises par l’ancien régime», a déclaré Rubie à talkSPORT.

“Des choses comme laisser le garçon (Guehi) aller à Crystal Palace, qui était aussi un défenseur, laisser un autre (Tomori) aller pour pas beaucoup d’argent à l’AC Milan.

“Quand j’ai parlé au nouveau régime, j’ai dit que l’ancien régime vous coûtait 100 millions de livres sterling. Savez-vous ce qu’ils m’ont dit ? ‘Suite’.”

Rubie a affirmé que Rudiger avait été plus que satisfait de rester à Chelsea et envisageait même le capitaine si et quand Cesar Azpilicueta démissionnerait, mais que leur main avait été forcée lorsque Chelsea avait quitté la situation trop tard avant d’être paralysé par des sanctions.

“Et si je vous disais que Chelsea, et l’ancien régime, n’ont pratiquement fait aucun effort pour garder le joueur. À l’époque, il était très heureux de rester et potentiellement d’être le capitaine du club.», a-t-il déclaré, ajoutant également que Rudiger ne s’était vu offrir que la moitié de ce que gagnait la signature du flop Romelu Lukaku.

L’international allemand a ensuite signé un contrat de quatre ans avec le Real Madrid après avoir quitté Chelsea en transfert gratuit.

Les dépenses estivales de Chelsea comprenaient également les captures de Raheem Sterling de Manchester City et de l’ancien joueur d’Arsenal et de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que d’une foule de jeunes joueurs prometteurs.

Le régime de Todd Boehly a pris un départ quelque peu difficile même après ses dépenses colossales cet été, perdant deux de ses six premiers matchs de Premier League contre Leeds United et Southampton.